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"Мы все погибнем": Звезда сериала Венсдей вспомнила, как для нее началась война в Украине

Съемки нашумевшего сериала проходили в Румынии. Актерский состав думал, что Россия ударит и по ней.

Автор: Шапарь Анастасия
"Мы все погибнем": Звезда сериала Венсдей вспомнила, как для нее началась война в Украине
Кристина Риччи.
скриншот

Актриса популярного сериала на Netflix "Венсдей", сыгравшая учительницу, Кристина Риччи вспомнила, что находилась в Румынии, когда началась полномасштабная война в Украине. В интервью для Cheatsheet звезда рассказала, что боялась, что все вокруг умрут. 

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Съемки проходили в Румынии с сентября 2021 года по март 2022. Финальные сцены как раз пересеклись по времени с началам вторжения РФ в Украину. Съемки проходили в напряженной атмосфере, так как был страх смерти.

"Я помню тот момент в 4 часа утра, когда все были в гостиной, покидая Румынию. Я разгневалась – была уверена, что где-то рядом с нами взорвут атомную электростанцию, и мы все погибнем. Я помню то чувство, будто мы сбегали," - вспомнила Риччи.

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Теги:
Netflix, Кристина Риччи

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