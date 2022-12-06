"Мы все погибнем": Звезда сериала Венсдей вспомнила, как для нее началась война в Украине

Съемки нашумевшего сериала проходили в Румынии. Актерский состав думал, что Россия ударит и по ней.

Автор: Шапарь Анастасия

Актриса популярного сериала на Netflix "Венсдей", сыгравшая учительницу, Кристина Риччи вспомнила, что находилась в Румынии, когда началась полномасштабная война в Украине. В интервью для Cheatsheet звезда рассказала, что боялась, что все вокруг умрут.

Читай также: Стинг призвал мир помочь Украине пережить зиму

Съемки проходили в Румынии с сентября 2021 года по март 2022. Финальные сцены как раз пересеклись по времени с началам вторжения РФ в Украину. Съемки проходили в напряженной атмосфере, так как был страх смерти.

"Я помню тот момент в 4 часа утра, когда все были в гостиной, покидая Румынию. Я разгневалась – была уверена, что где-то рядом с нами взорвут атомную электростанцию, и мы все погибнем. Я помню то чувство, будто мы сбегали," - вспомнила Риччи.