"Подарочек утром": Пташка показала "подклад" ей на машину
Парамедик показала, что нашла на окне своей машины. Екатерина предположила, что это связано с темной магией.
Украинский парамедик, бывшая военнопленная Екатерина Полищук "Пташка" вернулась в Инстаграм после блокировки. В сториз Инстаграма военная показала неприятную находку на своей машине. Пташка предположила, что "подарок" может быть связан с черной магией или случайностью.
Читай также: Пташка из Азовстали объяснила, почему не слушала посвященную ей песню Бабкина: Очень болит эта темаВозможный "подклад" Полищук не расстроили.
"Счастье, здоровье и подарочек утром. Иконку нужно было брать с собой. Хорошо, что кладбищенской земли не положили," - с ноткой юмора отметила Екатерина.
В любом случае парамедик отметила, что не стоит переживать из-за находки: "Не беспокойтесь, темная магия светлым людям не страшна".
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