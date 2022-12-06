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"Подарочек утром": Пташка показала "подклад" ей на машину

Парамедик показала, что нашла на окне своей машины. Екатерина предположила, что это связано с темной магией.

Автор: Шапарь Анастасия
"Подарочек утром": Пташка показала "подклад" ей на машину
Екатерина Полищук.
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Украинский парамедик, бывшая военнопленная Екатерина Полищук "Пташка" вернулась в Инстаграм после блокировки. В сториз Инстаграма военная показала неприятную находку на своей машине. Пташка предположила, что "подарок" может быть связан с черной магией или случайностью. 

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Возможный "подклад" Полищук не расстроили. 

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"Счастье, здоровье и подарочек утром. Иконку нужно было брать с собой. Хорошо, что кладбищенской земли не положили," - с ноткой юмора отметила Екатерина.

В любом случае парамедик отметила, что не стоит переживать из-за находки: "Не беспокойтесь, темная магия светлым людям не страшна".

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Теги:
Магия, украинская армия

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