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Положинский назвал преимущество пребывания на войне

Также воин показал новое фото со службы в ВСУ.

Автор: Шапарь Анастасия
Положинский назвал преимущество пребывания на войне
Положинский служит в ВСУ.
instagram oleksandrpolozhynskyi

Украинский музыкант, экс-лидер группы "Тартак" и военнослужащий ВСУ Александр Положинский показал новое селфи с фронта и рассказал, что нашел для себя преимущество пребывания на войне. Как написал в своем Инстаграме артист, все скандалы в тылу доходят до него отголосками.

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Вероятно, что звездный военный не очень поддерживает конфликты украинцев в сети.

"Хорошо в ВСУ – все досадные интернет-срачи долетают только отголосками," - написал Положинский. 

Также Александр показался на фоне заснеженного леса. На голове воина была каска с маскировочной сеткой.

instagram oleksandrpolozhynskyi

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Теги:
украинская армия, Сашко Положинский

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