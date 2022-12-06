Положинский назвал преимущество пребывания на войне
Также воин показал новое фото со службы в ВСУ.
Положинский служит в ВСУ.
instagram oleksandrpolozhynskyi
Украинский музыкант, экс-лидер группы "Тартак" и военнослужащий ВСУ Александр Положинский показал новое селфи с фронта и рассказал, что нашел для себя преимущество пребывания на войне. Как написал в своем Инстаграме артист, все скандалы в тылу доходят до него отголосками.
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"Хорошо в ВСУ – все досадные интернет-срачи долетают только отголосками," - написал Положинский.
Также Александр показался на фоне заснеженного леса. На голове воина была каска с маскировочной сеткой.
instagram oleksandrpolozhynskyi