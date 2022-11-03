Притула о патриотизме Милы Кунис: Извиняем, проехали

Ранее актриса заявляла в Голливуде, что родом из РФ, так как американцы не знали, где Украина.

Автор: Шапарь Анастасия

Американская актриса, уроженка Черновцов, Мила Кунис живет в Штатах с 1991 года. После начала полномасштабной войны звезда активно выступает в поддержку Украины. Однако все эти годы артистка практически не упоминала Украину и даже откровенно говорила в интервью, что говорила в Голливуде, что из России, так как американцы "не знали, где Украина". Данную перемену позиции прокомментировал украинский ведущий и волонтер Сергей Притула в интервью ютуб-каналу "Разговор".

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Шоумен отметил, что сейчас в мире стало круто быть из Украины.

"Посмотрите интервью, которое давала Мила Кунис, которая еще лет 10 назад рассказывала, что ее родители бежали из Черновцов из-за антисемитизма. А сейчас рассказывает, как ее дочь выпрашивает, наполовину ли она украинка. Мила Кунис забыла, что говорила. На самом деле окей, извиняем, проехали, она многое делает полезного для украинского общества, поэтому честь и хвала ее и мужу," – высказался волонтер.

Сергей подчеркнул, что в марте-апреле 2022 года в конгрессе США чиновники начали копаться в своих семейных древах, чтобы отыскать украинские корни. Притула убежден, Украине нельзя это упустить.

"Нам нужно не профукать этот момент, а зацементировать его и развивать. Необходима экспансия украинской культуры в мире. Мы украинским должны заполнить все ниши. Выбить оттуда русских, как из Украины, и занять их места," – высказался ведущий.

Ранее мы писали, что Притула объявил новый мегасбор на бронетранспортеры для ВСУ.