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Притула объявил новый масштабный сбор для ВСУ

Это уже третий мегасбор благотворительного фонда шоумена.

Автор: Шапарь Анастасия
Притула объявил новый масштабный сбор для ВСУ
Сергей Притула активно помогает армии.
facebook.com/serhiyprytula

Благотворительный фонд Сергея Притулы объявил новый мегасбор средств для помощи украинской армии. На этот раз волонтеры поставили за цель закупить 50 британских гусеничных бронетранспортеров FV103 Spartan для ВСУ.

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Сбор продолжится со 2 по 8 ноября. Чтобы осуществить задуманное, необходимо собрать 200 млн гривен, Бронетранспортеры нужны на фронте в условиях дождей и снегов.

"Вы хотели большой сбор? Мегасбор? А давайте для нашей родненькой армии купим очень много бронированной техники. Давайте будем брать ее десятками, пачками и сделаем из этого всего большой бронированный кулак. Большой сбор на 50 "Спартанов" объявляю открытым. Счета в описании к видео. Погнали!" - анонсировал Притула. 

К сбору можно присоединиться по ссылке на Монобанку.

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Теги:
помощь армии, украинская армия, Сергей Притула

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