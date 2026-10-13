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Притула показался с женой и четырьмя детьми на редких фото с фермы

Бывший ведущий поделился кадрами по семейной фотосессии

Автор: Коваленко Наталья
Притула показался с женой и четырьмя детьми на редких фото с фермы
Притула показался с женой и четырьмя детьми на редких фото с фермы instagram.com/maryna_komarytska

Украинский общественный деятель, волонтер и экс-ведущий Нового канала Сергей Притула порадовал фанов редкими семейными кадрами. Вместе с женой Екатериной Сопельник и детьми он принял участие в осенней фотосессии на ферме. Снимками в инстаграме поделилась фотограф Марина Комарицкая.

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К съемкам под открытым небом присоединились все члены большой семьи: 18-летний сын Притулы от первого брака Дмитрий и совместные дети супругов — 9-летняя Соломия, 5-летняя Стефания и однолетний Марк.

Семья попозировала среди построек фермы, полонин и домашних животных. На кадрах счастливые родители обнимаются, играют с малышами и держат на руках маленького козленка.

Сергей и Екатерина редко делятся деталями частной жизни, поэтому кадры со всеми детьми собрали уже немало лайков поклонников семьи.

«Самые ценные моменты жизни проведены с семьей», — говорится в подписи к публикации.

Сергей Притула с женой и четырьмя детьми instagram.com/maryna_komarytska
Сергей Притула с женой и четырьмя детьми instagram.com/maryna_komarytska

Сергей Притула с женой и четырьмя детьми instagram.com/maryna_komarytska
Сергей Притула с женой и четырьмя детьми instagram.com/maryna_komarytska

Сергей Притула с женой и четырьмя детьми instagram.com/maryna_komarytska
Сергей Притула с женой и четырьмя детьми instagram.com/maryna_komarytska

Сергей Притула с женой и четырьмя детьми instagram.com/maryna_komarytska
Сергей Притула с женой и четырьмя детьми instagram.com/maryna_komarytska

Сергей Притула с женой и четырьмя детьми instagram.com/maryna_komarytska
Сергей Притула с женой и четырьмя детьми instagram.com/maryna_komarytska

Сергей Притула с женой и четырьмя детьми instagram.com/maryna_komarytska
Сергей Притула с женой и четырьмя детьми instagram.com/maryna_komarytska

Сергей Притула с женой и четырьмя детьми instagram.com/maryna_komarytska
Сергей Притула с женой и четырьмя детьми instagram.com/maryna_komarytska

Сергей Притула с женой и четырьмя детьми instagram.com/maryna_komarytska
Сергей Притула с женой и четырьмя детьми instagram.com/maryna_komarytska

Сергей Притула с женой и четырьмя детьми instagram.com/maryna_komarytska
Сергей Притула с женой и четырьмя детьми instagram.com/maryna_komarytska

Сергей Притула с женой и четырьмя детьми instagram.com/maryna_komarytska
Сергей Притула с женой и четырьмя детьми instagram.com/maryna_komarytska

Сергей Притула с женой и четырьмя детьми instagram.com/maryna_komarytska
Сергей Притула с женой и четырьмя детьми instagram.com/maryna_komarytska

Сергей Притула с женой и четырьмя детьми instagram.com/maryna_komarytska
Сергей Притула с женой и четырьмя детьми instagram.com/maryna_komarytska

Сергей Притула с женой и четырьмя детьми instagram.com/maryna_komarytska
Сергей Притула с женой и четырьмя детьми instagram.com/maryna_komarytska

Сергей Притула с женой и четырьмя детьми instagram.com/maryna_komarytska
Сергей Притула с женой и четырьмя детьми instagram.com/maryna_komarytska

Сергей Притула с женой и четырьмя детьми instagram.com/maryna_komarytska
Сергей Притула с женой и четырьмя детьми instagram.com/maryna_komarytska

Сергей Притула с женой и четырьмя детьми instagram.com/maryna_komarytska
Сергей Притула с женой и четырьмя детьми instagram.com/maryna_komarytska

Сергей Притула с женой и четырьмя детьми instagram.com/maryna_komarytska
Сергей Притула с женой и четырьмя детьми instagram.com/maryna_komarytska

Сергей Притула с женой и четырьмя детьми instagram.com/maryna_komarytska
Сергей Притула с женой и четырьмя детьми instagram.com/maryna_komarytska

Сергей Притула с женой и четырьмя детьми instagram.com/maryna_komarytska
Сергей Притула с женой и четырьмя детьми instagram.com/maryna_komarytska

Сергей Притула с женой и четырьмя детьми instagram.com/maryna_komarytska
Сергей Притула с женой и четырьмя детьми instagram.com/maryna_komarytska

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Теги:
Сергей Притула, шоу-бизнес, дети звезд, жены звезд

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