Даша Малахова о разводе со вторым мужем: Он "ватный"

Актриса опровергла слухи, что развод произошел из-за нынешнего ее супруга.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская ведущая и актриса Даша Малахова впервые призналась, почему рассталась со вторым супругом, венгерским продюсером Чабой Бакошем. В интервью Rostyslove Production Малахова назвала бывшего "ватным".

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Малахова поведала, что разрыв произошел после того, как Даша пошла на Майдан.

"Я рассталась со своим вторым мужем именно тогда, когда в 2014 году я пошла на Майдан, а он не хотел со мной идти. Я сказала, что он "ватный" и рассталась с ним. Для меня это было настолько важно, потому что я подумала, что именно в этих ценностях и есть отношения," - поделилась актриса.

Пара рассталась в 2014 году. facebook

Звезда отметила, что в их отношениях уже все было не гладко, но позиция Бакоша окончательно поставила точку. Также Малахова опровергла, что причиной разрыва стал нынешний супруг ведущей – Сергей Сулима. Их знакомство произошло в спортзале, когда Даша решила готовиться к войне на Донбассе.

"Мы познакомились, когда я решила идти в АТО и пошла в клуб, на кроссфит, заниматься спортом. Он был моим тренером," - поведала Малахова.

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