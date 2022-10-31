Сталлоне помирился с женой после планов о разводе: К каким выводам пришел актер

Супруги смогли сохранить семью.

Автор: Шапарь Анастасия

Голливудский актер Сильвестр Сталлоне признался, к каким выводам пришел, когда чуть не развелся с женой. С Дженнифер Флавин артист в браке 25 лет. КАк сообщает Yahoo! Entertainment, Сталлоне осознал, что это было для него тяжелое время.

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Актер осознал свои ошибки в супружеской жизни, так как понял, что чуть не потерял самое ценное, - семью.

"Скажем так, это было очень тяжелое время. Проснулось осознание того, что самое ценное, — любовь к моей семье. Это важнее моей работы, и это был тяжелый урок," - подчеркнул Сильвестр.

Кинозвезда также добавил, что теперь будет больше времени уделять детям.

"Я не уделял им достаточно внимания, когда они росли. Я был очень сосредоточен на карьере, а теперь я говорю: "Хорошо, впереди у меня уже не так много времени, и я хочу начать спрашивать их об их жизни," - отметил Сталлоне.

Отметим, что в августе супруга Сталлоне подала документы на развод. Однако актер смог найти способ спасти их брак.

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