"Неужели снова вместе": Сталлоне заинтриговал романтическими фото с женой
Только недавно жена актера лично подала на развод спустя 25 лет брака.
Сильвестр Сталлоне с женой вместе 25 лет.
instagram officialslystallone
Голливудский актер Сильвестр Сталлоне удивил поклонников неоднозначным постом в Инстаграм. После новостей о разводе с женой Дженнифер Флавин спустя 25 лет брака звезда боевиков опубликовал романтические фото с бывшей и их детьми.
Читай также: Сильвестр Сталлоне разводится с женой спустя 25 лет брака: новые подробностиВероятно, Сталлоне намекнул на примирение или жаждит растопить сердце Флавин. Ведь именно она подала на развод.
Актер лаконично подписал фото: "Великолепно...". На снимке супруги нежно держаться за руки и идут вдаль.
Жена сама подала на развод.
instagram officialslystallone
Поклонники сразу же задались вопросом в комментариях, наладились ли отношения супругов. Пока что ни Сталлоне, ни Флавин не прокомментировали статус своих отношений.
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