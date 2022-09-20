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"Неужели снова вместе": Сталлоне заинтриговал романтическими фото с женой

Только недавно жена актера лично подала на развод спустя 25 лет брака.

Автор: Шапарь Анастасия
"Неужели снова вместе": Сталлоне заинтриговал романтическими фото с женой
Сильвестр Сталлоне с женой вместе 25 лет.
instagram officialslystallone

Голливудский актер Сильвестр Сталлоне удивил поклонников неоднозначным постом в Инстаграм. После новостей о разводе с женой Дженнифер Флавин спустя 25 лет брака звезда боевиков опубликовал романтические фото с бывшей и их детьми. 

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Вероятно, Сталлоне намекнул на примирение или жаждит растопить сердце Флавин. Ведь именно она подала на развод.

Актер лаконично подписал фото: "Великолепно...". На снимке супруги нежно держаться за руки и идут вдаль. 

Жена сама подала на развод.
Жена сама подала на развод.
instagram officialslystallone

Поклонники сразу же задались вопросом в комментариях, наладились ли отношения супругов. Пока что ни Сталлоне, ни Флавин не прокомментировали статус своих отношений. 

Ранее мы писали, что создатели драмы о военных событиях "Буча" показали тизер-трейлер. 

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Теги:
Сильвестр Сталлоне

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