Драма "Буча" о военных реалиях получила тизер

В основе сюжета - реальные события, которые произошли на Киевщине во время российской оккупации в феврале-апреле 2022 года.

Автор: Шапарь Анастасия

В День города Буча, 13 сентября, в Киеве представили тизер-трейлер к драматическому фильму "БУЧА". Режиссером фильма выступил Станислав Тиунов, а продюсером - Александр Щур.

Читай также: Шон Пенн прибыл в Украину: посетил Бучу и Ирпень

В основе сюжета - реальные события, которые произошли в Буче, Гостомеле, Ворзеле, Гостомеле и Ирпени во время российской оккупации в феврале-апреле 2022 года. Кинолента повествует историю о спасении 203 местных жителей казахом Костантином Гудаускас, который получил в Украине политическое убежище и живет в Буче. Именно благодаря казахскому паспорту он смог проезжать в оккупированные населенные пункты и вывозить мирных жителей. Гудаускас не просто спасал людей, но и является свидетелем ужаса войны и оккупации.

Тизер представили в День города Бучи. пресс-служба

Продюсер фильма Александр Щур поведал, что после того, как в апреле стало известно об ужасах в Буче, стало сразу понятно, что об украинской трагедии должен знать весь мир: "Мы считаем, что реализация этого проекта поможет Украине привлечь внимание международного сообщества и побуждать наращивать экономическую и военную помощь в дальнейшем".

Тизер представили в День города Бучи. пресс-служба

Также известно, что в киноленте покажут сцену спасения украинского композитора Игоря Поклада, который находился в своем доме в Ворзеле во время оккупации. Некоторые его произведения, как "Сіла птаха" и "Марш Сотні" из оперетты "Конотопская ведьма", будут использованы в качестве саундтреков. Автором главного саундтрека выступит азербайджанский композитор Иса Меликов.

Пока что ведется кастинг на роли в драматической киноленте и продлится до конца года. Однако уже известно, что роль главного антагониста достанется Вячеславу Довженко. Также съемочная команда ставит себе за цель участие в международных фестивалях класса "А" и представление фильма на мировых стриминговых сервисах.

Тизер представили в День города Бучи. пресс-служба

Трейлер-тизер "БУЧА" сняли за деньги американских инвесторов. Дальнейшее финансирование съемок будет реализовано также за деньги иностранных инвесторов и меценатов. Сборы в Украине проводить не будут из-за активной вовлеченности украинцев в сборах на нужды ВСУ.

"Имея уже первые иностранные инвестиции и четкое понимание, что каждая гривна в Украине необходима для помощи нашим вооруженным силам, мы и дальше планируем привлекать средства за рубежом за счет донатов и инвесторов. Украинцы тоже могут помочь максимально распространять информацию о ленте, чтобы привлечь внимание СМИ, медийных персон и меценатов," - заявил режиссер Станислав Тиунов.

Тизер к "БУЧЕ" показали в столичном кинотеатре "Оскар", собрав полный зал именитых гостей, среди которых Андрей Хлывнюк, Ольга Сумская, Алексей Суханов, Андрей Джеджула, Даниэль Салем, Владимир Нечипорук, Валерий Жидков, Дмитрий Муравский и другие.

Тизер представили в День города Бучи. пресс-служба

Тизер представили в День города Бучи. пресс-служба

Тизер представили в День города Бучи. пресс-служба

Тизер представили в День города Бучи. пресс-служба

Тизер представили в День города Бучи. пресс-служба

Тизер представили в День города Бучи. пресс-служба

Ранее мы писали, что "Квартал 95" анонсировал премьеру сатирически-патриотической комедии "Бункер". Комедия основана на реальных событиях, который происходят в стране-агрессоре.