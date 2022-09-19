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Юмор приходит на помощь: Квартал 95 представил сатирически-патриотическую комедию "Бункер"

Создатели отмечают, что в военное время важно поддерживать боевой дух и юмор.

Автор: Шапарь Анастасия
Юмор приходит на помощь: Квартал 95 представил сатирически-патриотическую комедию "Бункер"
Телеканал ТЕТ покажет проект о преступлениях российских боевиков.
пресс-служба

Телеканал ТЕТ совместно со студией "Квартал 95" анонсировал премьеру сатирически-патриотической комедии "Бункер". Как отмечают создатели, именно юмор и сатира всегда приходит на помощь, когда нужно поднять настроение и иногда поиронизировать с оппонента, поддержать собственный боевой дух. 

Премьера состоится 30 сентября в 22:30. По словам создателей, данный проект покажет самые искренние мысли украинцев сейчас. Комедия основана на реальных событиях, который происходят в России. 

30 сентября состоится премьера сатирически-патриотической комедии "Бункер".
30 сентября состоится премьера сатирически-патриотической комедии "Бункер".
пресс-служба

30 сентября состоится премьера сатирически-патриотической комедии "Бункер".
30 сентября состоится премьера сатирически-патриотической комедии "Бункер".
пресс-служба

"Бункер" расскажет о преступлениях российских боевиков. Власти страны-агрессора ставят амбициозную задачу захватить Украину, хотя не могут справиться даже с собственной глупостью: Путиным и Лукашенко, Шойгу и Конашенковым, Соловьевым и Симонян. Представители сериала отмечают, все персонажи сериала реальны, их действия – преступные и необдуманные. 

""Бункер" интересен тем, что это украинский взгляд на российские проблемы. Наша сатирически-патриотическая комедия высмеивает врага, а сейчас это очень важно делать, потому что смех одолевает страх. Во время войны важны оружие и мужество. А юмор — это наше оружие, вдохновляющее наших защитников на мужество. И чем больше мы будем смеяться над врагом, тем крепче будет наша оборона," - подчеркивает режиссер проекта Сергей Гнатюк.

30 сентября состоится премьера сатирически-патриотической комедии "Бункер".
30 сентября состоится премьера сатирически-патриотической комедии "Бункер".
пресс-служба

30 сентября состоится премьера сатирически-патриотической комедии "Бункер".
30 сентября состоится премьера сатирически-патриотической комедии "Бункер".
пресс-служба

В главных ролях - звезды "Квартала 95": Юрий Великий, Александр Пикалов, Евгений Кошевой, Анастасия Оруджева, Александр Мороз, Валерий Юрченко, Вячеслав Василюк, Владислав Никитюк, Дмитрий Наконечный, Александр Бурдук, Евгения Шевченко, Роман Шаркевич. Закадровый голос: Юрий Ткач и Евгений Кошевой.

30 сентября состоится премьера сатирически-патриотической комедии "Бункер".
30 сентября состоится премьера сатирически-патриотической комедии "Бункер".
пресс-служба

Ранее мы писали, что Пугачева потребовала признать ее в России иностранным агентом вслед за ее мужем, Максимом Галкиным.

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Теги:
ТЕТ, Квартал 95

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