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Сильвестр Сталлоне разводится с женой спустя 25 лет брака: новые подробности

В Голливуде пару актера и Дженнифер Флавин считали одной из самых крепких.

Автор: Шапарь Анастасия
Сильвестр Сталлоне разводится с женой спустя 25 лет брака: новые подробности
Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин.
Getty Images

76-летний голливудский актер Сильвестр Сталлоне разводится с супругой Дженнифер Флавин спустя 25 лет брака и рождения трех детей. Как сообщает издание People, хоть новость всколыхнула Голливуд, отношения были у них проблемные задолго до официального подтверждения.

Сталлоне перебил татуировку с плеча, на котором было изображено лицо супруги. Мастер тату Майк ДеВрис набил сверху морду любимого пса Буткуса. 

Татуировка Сталлоне видоизменилась на фоне развода.
Татуировка Сталлоне видоизменилась на фоне развода.
открытые источники

Татуировщик рассказал, что Сталлоне планировал свести тату с Флавин задолго до того, как жена подала на развод.

Татуировка Сталлоне видоизменилась на фоне развода.
Татуировка Сталлоне видоизменилась на фоне развода.
открытые источники

"Я уже знал, что он хочет что-то сделать, потому что в прошлом году он писал мне по электронной почте, звонил мне, и мы обсуждали возможность превратить Дженнифер Флавин в Чудо-женщину", – рассказал ДеВрис. 

Отметим, что ранее Сталлоне, обсуждая причины развода, назвал одним из факторов ротвейлера Дуайта, которого актер завел не так давно. Разногласия с женой из-за собаки подняли в из отношениях и другие старые обиды.

"Мы не разорвали отношения из-за такого тривиального аргумента. Мы просто пошли в разных направлениях. Я очень уважаю Дженнифер. Я всегда буду любить ее. Она удивительная женщина. Она самый приятный человек, которого я когда-либо встречал," - признавался Сильвестр.

Ранее мы писали, что Надя Дорофеева "отреагировала" на признание бывшего мужа в любви экс-жене своего нынешнего бойфренда.

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Теги:
Сильвестр Сталлоне, Развод, Татуировки звезд

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