Сильвестр Сталлоне разводится с женой спустя 25 лет брака: новые подробности

В Голливуде пару актера и Дженнифер Флавин считали одной из самых крепких.

Автор: Шапарь Анастасия

76-летний голливудский актер Сильвестр Сталлоне разводится с супругой Дженнифер Флавин спустя 25 лет брака и рождения трех детей. Как сообщает издание People, хоть новость всколыхнула Голливуд, отношения были у них проблемные задолго до официального подтверждения.

Сталлоне перебил татуировку с плеча, на котором было изображено лицо супруги. Мастер тату Майк ДеВрис набил сверху морду любимого пса Буткуса.

Татуировка Сталлоне видоизменилась на фоне развода. открытые источники

Татуировщик рассказал, что Сталлоне планировал свести тату с Флавин задолго до того, как жена подала на развод.

Татуировка Сталлоне видоизменилась на фоне развода. открытые источники

"Я уже знал, что он хочет что-то сделать, потому что в прошлом году он писал мне по электронной почте, звонил мне, и мы обсуждали возможность превратить Дженнифер Флавин в Чудо-женщину", – рассказал ДеВрис.

Отметим, что ранее Сталлоне, обсуждая причины развода, назвал одним из факторов ротвейлера Дуайта, которого актер завел не так давно. Разногласия с женой из-за собаки подняли в из отношениях и другие старые обиды.

"Мы не разорвали отношения из-за такого тривиального аргумента. Мы просто пошли в разных направлениях. Я очень уважаю Дженнифер. Я всегда буду любить ее. Она удивительная женщина. Она самый приятный человек, которого я когда-либо встречал," - признавался Сильвестр.

Ранее мы писали, что Надя Дорофеева "отреагировала" на признание бывшего мужа в любви экс-жене своего нынешнего бойфренда.