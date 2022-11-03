Кондратюк шокировал, что был женат дважды
Продюсер с женой Александрой с 1996 года, однако до этого у него был еще брак.
Игорь и Александра Кондратюк.
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Украинский ведущий и продюсер Игорь Кондратюк впервые рассказал, что был женат дважды. В интервью YouTube-каналу Rostyslove Production мужчина упомянул знакомство с супругой Александрой.
Читай также: Кондратюк признался, чем занимаются его детиВместе с женой продюсер с 1996 года. Во время рассказала артист проговорился о других браках в своей жизни.
"Мы с 1996 года вместе. До этого у нас были другие браки, но это такое," - сообщил Кондратюк.
Однако Игорь не рассказал, кем была его первая супруга и сколько они были вместе.
Отметим, что Игорь и Александра Кондратюк воспитывают трех детей: сыновей Сергея и Даниила, и дочь Полину.
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