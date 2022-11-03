Мишина дала совет матерям-одиночкам: Все подстроится под вас

Актриса сама воспитывает 9-летнего сына.

Автор: Шапарь Анастасия

Ксения Мишина стала мамой в 2012 году.

Украинская актриса Ксения Мишина самостоятельно воспитывает 9-летнего сына Платона, с отцом которого рассталась еще во время беременности. Артистка решила пообщаться с поклонниками в Инстаграме и ответила на вопрос подписчицы, как матери самостоятельно воспитать сына.

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У Ксении спросили, как нужно воспитать ребенка, когда никто не помогает. Актриса лаконично дала ответ.

"Доверять себе и жизни. Идти потихоньку к своей цели. Все подстроится под вас," - подчеркнула Мишина.

Мишина поделилась советом матерям, которые сами воспитывают детей. instagram misha.k.ua

Ранее мы писали, что СМИ сообщают о четвертой беременности Кейт Миддлтон.