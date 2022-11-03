АфишаАфиша
Русский Українська

Мишина дала совет матерям-одиночкам: Все подстроится под вас

Актриса сама воспитывает 9-летнего сына.

Автор: Шапарь Анастасия
Мишина дала совет матерям-одиночкам: Все подстроится под вас
Ксения Мишина стала мамой в 2012 году.
instagram misha.k.ua

Украинская актриса Ксения Мишина самостоятельно воспитывает 9-летнего сына Платона, с отцом которого рассталась еще во время беременности. Артистка решила пообщаться с поклонниками в Инстаграме и ответила на вопрос подписчицы, как матери самостоятельно воспитать сына.

Читай также: "Меган Фокс нервно курит": Ксения Мишина предстала в стильном образе и поведала о самокопании

У Ксении спросили, как нужно воспитать ребенка, когда никто не помогает. Актриса лаконично дала ответ.

"Доверять себе и жизни. Идти потихоньку к своей цели. Все подстроится под вас," - подчеркнула Мишина.

Мишина поделилась советом матерям, которые сами воспитывают детей.
Мишина поделилась советом матерям, которые сами воспитывают детей.
instagram misha.k.ua

Ранее мы писали, что СМИ сообщают о четвертой беременности Кейт Миддлтон. 

Читайте нас в Google.News
Теги:
Ксения Мишина, дети знаменитостей

Статьи по теме

Первая жена Притулы показала, как подрос их сын
Первая жена Притулы показала, как подрос их сын
"Сексуальность - это энергия": Мишина предстала в тотал-кожаном аутфите
"Сексуальность - это энергия": Мишина предстала в тотал-кожаном аутфите
После каминг-аута: Ребел Уилсон впервые стала мамой
После каминг-аута: Ребел Уилсон впервые стала мамой
Камалия о дочери мужа от первого брака: Стараемся не пересекаться
Камалия о дочери мужа от первого брака: Стараемся не пересекаться
Alyosha показала редкое фото дочери от Тараса Тополи
Alyosha показала редкое фото дочери от Тараса Тополи
Супруга Беднякова рассекретила имя новорожденного сына
Супруга Беднякова рассекретила имя новорожденного сына

Личность дня

Памяти Елизаветы II: Архивные фото покойного монаха

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK