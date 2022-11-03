Мишина дала совет матерям-одиночкам: Все подстроится под вас
Актриса сама воспитывает 9-летнего сына.
Ксения Мишина стала мамой в 2012 году.
instagram misha.k.ua
Украинская актриса Ксения Мишина самостоятельно воспитывает 9-летнего сына Платона, с отцом которого рассталась еще во время беременности. Артистка решила пообщаться с поклонниками в Инстаграме и ответила на вопрос подписчицы, как матери самостоятельно воспитать сына.
Читай также: "Меган Фокс нервно курит": Ксения Мишина предстала в стильном образе и поведала о самокопанииУ Ксении спросили, как нужно воспитать ребенка, когда никто не помогает. Актриса лаконично дала ответ.
"Доверять себе и жизни. Идти потихоньку к своей цели. Все подстроится под вас," - подчеркнула Мишина.
Мишина поделилась советом матерям, которые сами воспитывают детей.
instagram misha.k.ua
Ранее мы писали, что СМИ сообщают о четвертой беременности Кейт Миддлтон.