Тина Кароль рассказала, как война ее изменила: Я и отец, и бабушка, и дедушка

Певица сейчас кормит всю семью.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская исполнительница Тина Кароль призналась, что в непростое военное время является единственной кормилицей в семье. О своей ответственности звезда рассказала в интервью "Голосу Америки".

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На вопрос журналиста, как война изменила ее, Тина ответила, что на ее плечи свалилось финансовое обеспечение всей семьи и команды. Также артистка продолжает помогать онкобольным детям.

"Я кормлю свою семью. Я и отец, и бабушка, и дедушка. Я кормлю не только одну семью, но и весь свой коллектив, который не могу подставить и сказать: "Ну все, концертов нет, пока"," - призналась певица.

Ранее мы писали, что Тина Кароль откровенно рассказала о переломных моментах жизни. Война сломала ее жизненную системность.