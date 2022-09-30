АфишаАфиша
Русский Українська

Тина Кароль рассказала, как война ее изменила: Я и отец, и бабушка, и дедушка

Певица сейчас кормит всю семью.

Автор: Шапарь Анастасия
Тина Кароль рассказала, как война ее изменила: Я и отец, и бабушка, и дедушка
Тина Кароль.
instagram tina_karol

Украинская исполнительница Тина Кароль призналась, что в непростое военное время является единственной кормилицей в семье. О своей ответственности звезда рассказала в интервью "Голосу Америки".

Читай также: Тина Кароль рассказала о последствиях деспотичного воспитания: Я работаю над собой

На вопрос журналиста, как война изменила ее, Тина ответила, что на ее плечи свалилось финансовое обеспечение всей семьи и команды. Также артистка продолжает помогать онкобольным детям.

"Я кормлю свою семью. Я и отец, и бабушка, и дедушка. Я кормлю не только одну семью, но и весь свой коллектив, который не могу подставить и сказать: "Ну все, концертов нет, пока"," - призналась певица.

Ранее мы писали, что Тина Кароль откровенно рассказала о переломных моментах жизни. Война сломала ее жизненную системность.

Читайте нас в Google.News
Теги:
Тина Кароль

Статьи по теме

Тина Кароль о переломных моментах в жизни: Было, когда я могла завершить и карьеру, и существование
Тина Кароль о переломных моментах в жизни: Было, когда я могла завершить и карьеру, и существование
Тина Кароль рассказала, что будет с ее русскоязычным репертуаром
Тина Кароль рассказала, что будет с ее русскоязычным репертуаром
Тина Кароль ужаснула публику своей худобой
Тина Кароль ужаснула публику своей худобой
Тина Кароль рассказала о последствиях деспотичного воспитания: Я работаю над собой
Тина Кароль рассказала о последствиях деспотичного воспитания: Я работаю над собой
Даниэль Салем рассказал, как Тина Кароль помогает ВСУ: Посол моего сердца
Даниэль Салем рассказал, как Тина Кароль помогает ВСУ: Посол моего сердца
Тина Кароль выпустила клип на первую песню с начала вторжения
Тина Кароль выпустила клип на первую песню с начала вторжения

Личность дня

Памяти Елизаветы II: Архивные фото покойного монаха

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK