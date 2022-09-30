Тина Кароль рассказала, как война ее изменила: Я и отец, и бабушка, и дедушка
Певица сейчас кормит всю семью.
Тина Кароль.
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Украинская исполнительница Тина Кароль призналась, что в непростое военное время является единственной кормилицей в семье. О своей ответственности звезда рассказала в интервью "Голосу Америки".
Читай также: Тина Кароль рассказала о последствиях деспотичного воспитания: Я работаю над собойНа вопрос журналиста, как война изменила ее, Тина ответила, что на ее плечи свалилось финансовое обеспечение всей семьи и команды. Также артистка продолжает помогать онкобольным детям.
"Я кормлю свою семью. Я и отец, и бабушка, и дедушка. Я кормлю не только одну семью, но и весь свой коллектив, который не могу подставить и сказать: "Ну все, концертов нет, пока"," - призналась певица.
Ранее мы писали, что Тина Кароль откровенно рассказала о переломных моментах жизни. Война сломала ее жизненную системность.