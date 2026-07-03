Певец ответил на сплетни о сотрудничестве с Тиной

Автор: Коваленко Наталья

SHUMEI раскрыл правду о характере Кароль и продюсирует ли она его instagram.com/shumei.music

Украинский исполнитель Олег Шумей, более известный под сценическим псевдонимом SHUMEI, честно рассказал о своих отношениях с певицей Тиной Кароль. В эфире программы «Ранок у великому місті» артист прокомментировал слухи о невыносимом характере Кароль и их продюсерском сотрудничестве.

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Шумей откровенно признался, что перед началом записи совместных треков с Тиной неоднократно слышал о том, что с ней сложно работать. Но реальный опыт оказался совершенно другим.

«Она не является сложным человеком. Она требовательна к работе, это правда, но именно поэтому она так успешна. Потому что она работает, и работает очень много», — эмоционально подчеркнул певец, отметив, что ему было максимально комфортно с артисткой.

Также SHUMEI отреагировал на заявление Евгения Рыбчинского, который ранее в одном из интервью утверждал, будто Кароль тайно занимается его продюсированием.

«Это неправда! Я слышал, что такое говорили, но у меня есть своя команда, свой человек, с которым я все делаю. К Тине я могу обратиться за советом по каким-то там вопросам, но она не является моим продюсером», — объяснил молодой артист.