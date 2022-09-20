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Бен Аффлек и Джей Ло подписали брачный контракт: Сколько "стоит" измена

Звездная пара дала второй шанс своей любви спустя почти 20 лет.

Автор: Шапарь Анастасия
Бен Аффлек и Джей Ло подписали брачный контракт: Сколько "стоит" измена
Дженнифер и Бен поженились в августе.
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Голливудский актер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес сыграли летом свадьбу. Как оказалось, возлюбленные решились также и на брачный контракт. 

Для молодожен это не первые узы брака. Джей Ло и Бен дали второй шанс своей любви практически спустя 20 лет, отчего решили подойти серьезно к своему браку.

По информации издания Marca, Лопес переживает, что может наскучить актеру, и тот заведет интрижку на стороне. Так, согласно контракту, Бег должен выплатить Джен 5 млн долларов в случае измены, то же касается и артистку.

Также известно, что брачный контракт - это вынужденная мера, вызванная давлением извне.

"Дженнифер пытается сохранять отношения интересными. Она не планирует разводиться через несколько недель после замужества, и сознательно относится к тому, что люди говорят о них," - сообщил источник, близкий к паре.

Ранее мы писали, что Сталлоне заинтриговал новостью о примирении с женой, которая подала на развод спустя 25 лет брака.

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Теги:
Бен Аффлек, Джей Ло

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