Адель о возлюбленном: Я одержима им

Звезда поделилась, что хочет выйти замуж.

Автор: Шапарь Анастасия

Британская исполнительница Адель стала героиней сентябрьской обложки американского Elle. В интервью для издания артистка поразмышляла о своих отношениях со спортивным агентом Ричем Полом и призналась, что никогда еще не была так влюблена.

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Более года звезда встречается с Полом и не скрывает - одержима любимым.

"Невероятно. Я никогда не была так влюблена. Я одержима им," - призналась певица.

Адель и Рич Пол. EPA

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СМИ подозревали, что Адель и Рич обручены, но певица отрицает эту информацию. Однако добавляет, что хочет выйти замуж и вновь стать мамой.

"Ну, я не замужем. Я просто влюблена! Я счастлива так, как никогда не буду. С таким же успехом я могла бы быть замужем. Я определенно хочу еще детей. Я домохозяйка, я матриарх, и стабильная жизнь помогает мне в музыке. Но сейчас у меня в голове только Вегас. Я хочу забить туда гвоздь," - подчеркнула Адель.

Отметим, что певица была замужем за бизнесменом Саймоном Конекки с 2011 по 2019 год. У экс-супругов есть сын Анджело Джеймс. С Ричем Полом Адель познакомилась на танцполе на дне рождения общего друга много лет назад. Артистка до последнего держала их отношения в тайне, а друзья в первое время вовсе не верили в их роман.

Ранее мы писали, что финалист проекта "Танцы со звездами" Дмитрий Жук прокомментировал слухи о романе с Тиной Кароль. Певица стала его продюсером.