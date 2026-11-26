Наталка Денисенко не считает, что Юрию Ярошенко нужно беспокоиться о ее поведении.

Наталка Денисенко поделилась подробностями личной жизни со вторым мужем Юрием Ярошенко. Она рассказала, как в их паре проявляется ревность, и приходится ли ей волноваться из-за женского внимания к любимому.

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По словам артистки, их отношения построены на доверии. Юрий уделяет жене достаточно внимания и не дает повода сомневаться в своих чувствах. В то же время муж иногда ревнует Наталку, поскольку считает, что многие представители противоположного пола хотели бы завоевать ее расположение. Об этом говорится на шоу "Кто сверху?"

instagram natalka_denisenko

Денисенко подчеркнула, что у нее нет причин искать внимания других мужчин, ведь она ценит своего избранника и искренне его любит.

Актриса добавила, что и сама чувствует ревность. По ее мнению, у Юрия особая харизма, благодаря которой он обращает на себя женские взгляды даже без попыток понравиться. Внешняя привлекательность, сдержанность и скромность мужчины, мол, лишь усиливают интерес к нему.

instagram natalka_denisenko

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Наталка считает легкую ревность вполне естественной для влюбленных. Она объяснила, что не воспринимает партнера как собственность, ведь каждый человек имеет право на свободу. В то же время желание сохранять особую эмоциональную близость и не делить любимого человека с другими, по его убеждению, является понятным стремлением.