Фронтмен Metallica развелся спустя 25 лет брака

До последнего Джеймс Хэтфилд с женой держали это в секрете.

Автор: Шапарь Анастасия

Американский музыкант, фронтмен группы Metallica - Джеймс Хэтфилд - разводится с женой Франческой спустя 25 лет брака. Об этом пишет TMZ.

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59-летний артист подал на развод в штате Колорадо еще в начала 2022 года. Как сообщает инсайдер, экс-пара официально не сообщает о разводе и держала до последнего разрыв в тайне от общественности.

По словам источника, близкого к паре, Джеймс и Франческа смогли сохранить дружеские отношения. У эксов есть трое детей: две дочери и сын. Они познакомились в 1992 году, а решили связать себя узами в 1997 году.

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