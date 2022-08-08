"Лично его оскорблял": Как Арестович относится к Зеленскому

Советник Ермака полностью изменил отношение к президенту, увидев его в работе.

Автор: Шапарь Анастасия

Внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, как относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому. О своем отношении чиновник поведал в интервью "ЖВЛ".

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Арестович подчеркнул, что перед совместной работой был недоволен Зеленским.

"Перед тем, как я пришел работать к нему, я лично его оскорблял," - подчеркнул Алексей.

Однако все поменялось, когда советник Андрея Ермака увидел президента Украины в работе.

"Я очень хорошо к нему отношусь по-человечески, потому что он очень-очень хороший человек. Я его поддерживаю как человека, а потом как президента," - отметил Арестович.

Ранее мы писали, что Арестович рассказал, как познакомился со своей третьей супругой. Как признается чиновник, сразу понял, что Анастасия - его судьба.