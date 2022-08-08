Арестович рассказал о знакомстве с супругой: Сразу вижу – все, это моя жена

Вместе с Анастасией советник главы ОП воспитывает сына.

Автор: Шапарь Анастасия

Внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, как познакомился со своей третьей супругой Анастасией. Пара встретилась в 2014 году, когда девушка пришла послушать занятие Алексея в авторской психологической школе.

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Как признался Арестович в программе "ЖВЛ", сразу понял, что Анастасия - его судьба.

"Я ее повел в кафе на кофе. Говорю: "Все, ты моя жена, будем жениться. Я просто сразу вижу – все, это моя жена," - рассказал Алексей.

К слову, по признанию советника Ермака, так же было и с предыдущими женами. Алексей отметил, что Анастасия общается с его бывшими возлюбленными.

Отметим, что Алексей Арестович воспитывает с Анастасией сына. Также у советника есть две дочери от предыдущих отношений.

Ранее мы писали, что Лилия Ребрик рассказал об измене своего мужа, с которым вместе с 2011 года. На момент начала их романа Андрей Дикий был в гражданском браке.