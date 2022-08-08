Лилия Ребрик прокомментировала измену своего супруга: Это жизнь

Когда ведущая начала отношения с будущем мужем, он был не свободен.

Автор: Шапарь Анастасия

Лилия Ребрик с Андреем Диким в браке с 2011 года.

Украинская ведущая Лилия Ребрик впервые прокомментировала начало своих отношений с супругом, партнером по танцевальному шоу - Андреем Диким. Когда между ними зародились чувства, мужчина был занят.

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В интервью "Звездному пути" теледива вспомнила, что на момент начала их романа Дикий был в гражданском браке. После того, как со сцены пара объявила о свадьбе, Лилии пришлось оправдываться, что действительно вступила в отношения с занятым мужчиной. Однако ведущая не считает себя разлучницей, так как Андрей сам принял решение.

"Я не чувствовала себя разлучницей, потому что у мужчины есть свои глаза. Мы сделали тогда осознанный выбор. Нам было не до шестнадцати лет. Не было никакого замысла кого отбивать. Это жизнь. Не он первый, не он последний," - подчеркнула теледива.

Отметим, что Ребрик и Дикий поженились в 2011 году. Пара воспитывает двух детей.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон расстались. Их отношения длились девять месяцев.