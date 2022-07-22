Притула рассказал, когда в Украину приедут "Байрактары"

Звездный волонтер рассказал, что смог договориться с Минобороны, куда пойдут собранные украинцами 600 млн гривен.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский ведущий и волонтер Сергей Притула полностью посвятил себя помощи Вооруженным Силам Украины. В своем телеграм-канале Сергей сообщил, когда доставят "Байрактары", которые подарила турецкая компания, а также куда пойдут 600 млн гривен, собранные украинцами.

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Притула отметил, что беспилотники сейчас на производстве, но компания уже готовит их на отправку. Отметим, что приедет в Украину 3 БПЛА. Уже к концу лета защитники смогут использовать на фронте "Народные Байрактары".

"Ожидаем в конце лета. На них будут наклейки "Народный Байрактар". Есть договоренность, что в сводках и видео на официальных ресурсах Генштаба и Минобороны будут указывать, что это работают именно народные "Байрактары"," - подчеркнул Сергей.

На БПЛА будут наклейки "Народный Байрактар". instagram.com/siriy_ua

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Также звездный волонтер заявил, что они смогли достигнуть договоренности с Министерством обороны, на что пойдут собранные украинцами 600 млн гривен. В целях безопасности пока говорить нельзя, но через несколько недель все расскажет. Притула добавил, что пока деньги лежат на счетах и ждут своей очереди.

"Сейчас продолжаются процессы согласования и оформления документов. Должен пройти тендер. На это нужно определенное время," - отметил ведущий.

Притула пообещал, что предоставит полный отчет и чеки с покупки оборудования для ВСУ.

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