Вирастюк рассказал, что сделал бы с Путиным, оказавшись рядом

Нардеп отметил, что если бы это решило вопрос, пошел бы на преступление.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский силач и народный депутат от президентской партии "Слуга народа" Василий Вирастюк рассказал, что сделал бы с Путиным, оказавшись на расстоянии вытянутой руки. На вопрос ведущего Славы Демина стронгмен нашел уверенный ответ.

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Вирастюк признался, что готов даже на уголовное преступление, только если бы это помогло решить проблему, которую создал диктатор.

"У меня на расстоянии [вытянутой руки находится] нож. Если бы это решило вопрос, я бы, конечно, ему горло перерезал," - ответил Вирастюк.

Ранее мы писали, что Гордон показал "беременного россиянина" с татуировкой "ДНР". Поклонники ведущего в комментариях набросали смешных реакций на данное фото представителя народа страны-окккупанта.