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Как Эмили Ратаковски переживает разрыв с мужем

Супруг регулярно изменял топ-модели, о чем та узнала.

Автор: Шапарь Анастасия
Как Эмили Ратаковски переживает разрыв с мужем
Эмили Ратаковски.
instagram emrata

Американская топ-модель Эмили Ратаковски сейчас проживает сложный период, так как недавно рассталась с супругом. Кинопродюсер Себастьян Бер-Макклард изменял одной из самых сексуальных девушек мира, о чем Эмили узнала и решила порвать отношения. О том, как топ-модель переживает расставание, пишет People.

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По информации издания, 31-летняя красотка сейчас все свободное от подиумов и съемок время уделяет годовалому сыну.

"У нее все в порядке. Она сильная и сосредоточена на своем сыне. Ей нравится быть мамой," - заявил инсайдер, близкий к звезде.

У супругов есть годовалый сын.
У супругов есть годовалый сын.
instagram emrata

Также источник издания заявил, что Ратаковски стала инициатором завершения отношений с Себастьяном. Пара была вместе 4 года, сыграв свадьбу в 2018 году. В 2021 году Эмили и Бер-Макклард стали впервые родителями.

Ранее мы писали, что Дурнев предположил, почему в военное время увеличилось количество разводов. По мнению блогера, дело в трансформации ценностей всех украинцев.

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Теги:
Измена, Эмили Ратаковски

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