Участница «Супермамы» обвинила блогершу Симбочку в распаде семьи

Как Симбочка отреагировала на заявление блогерши NIKTARIN

Автор: Коваленко Наталья

Блогерша и участница 11-го сезона реалити-шоу «Супермама» Ника, известная под псевдонимом NIKTARIN, обвинила в распаде семьи блогершу Симбочку.

Читай также: Денисенко откровенно призналась, во сколько лет потеряла девственность

В фрагменте нового выпуска проекта, который был опубликован на официальном ютуб-канале «Супермамы», Ника прямо заявила, что Симбочка стала разлучницей. Блогерши ранее сотрудничали и вместе снимали контент для соцсетей.

По словам NIKTARIN, именно Симбочка, которая ранее была невестой певца Ильи Парфенюка, разрушила ее семью, став «третьей лишней».

«Мы снимали вместе контент. Симбочка была тем человеком, который разрушил нашу семью», — сказала в видео Ника.

Симбочка отреагировала на заявление коллеги в инстаграм-сториз. Интернет-знаменитость заверила, что наоборот — как минимум дважды спасала этот брак от развода. По словам Симбочки, они с Никой и ее бывшим мужем уже обсудили ситуацию и не имеют претензий друг к другу.

«Меня прямо задело, потому что я сидела и думала, вот это я напомогалась. Дважды их отвела от разрыва отношений, а тут такая х*йня, что я наоборот увела мужа. Но мы с Никой и Даней поговорили — все ок, мы ждали этот выпуск. Я сейчас буду больше следить за СТБ», — написала Симбочка.