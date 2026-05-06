6 попыток ЭКО и измена во время беременности: Экс-жена Ращука раскрыла детали развода

Ранее Владимир Ращук публично признался, что встречался с другой девушкой, будучи в браке

Автор: Коваленко Наталья

Актриса Виктория Билан-Ращук дала откровенное интервью журналистке Алине Доротюк, в котором впервые раскрыла шокирующие подробности развода с актером и военным Владимиром Ращуком. Главной темой разговора стала многолетняя борьба супругов за рождение общего ребенка и измена мужа, которая происходила во время долгожданной беременности Виктории.

По словам звезды сериала «Голова», она прошла шесть попыток ЭКО. Виктория призналась, что из-за постоянной гормональной терапии ее здоровье и физическое состояние сильно пострадали, однако огромная любовь к мужу и общая мечта о наследнике заставляли ее каждый раз соглашаться на следующую попытку. Владимир даже сдал на хранение свой биоматериал на случай, если с ним что-то случится на фронте.

«Первое ЭКО мы сделали в 19-м году неудачно. Потом мы сделали паузу и уже когда началась война, после того, как он приехал из Северодонецка в 22-м году летом, мы сознательно пошли в клинику, сдали биоматериал его. Потому что я настолько его любила, что я понимала, что даже, ну, как и он так говорил, я не знаю, кем я вернусь из следующей ротации, что может случиться, поэтому давай мы сдадим. Тем более для военных хранение было бесплатным. Вот и я тебе честно признаюсь, если бы, не дай бог, с ним что-то случилось, я бы пошла на ЭКО сама, лишь бы только родить ребенка от любимого мужчины. Даже если бы, не дай бог, с ним что-то случилось непоправимое такое, я бы родила бы сама и воспитывала бы, лишь бы только было продолжение его. Вот настолько я его любила. И мы уже пять попыток делали уже во время войны. Это очень плохо повлияло и на мое здоровье, и на мою фигуру, потому что я постоянно была на гормонах. Мы очень хотели дитя и мы сознательно на это шли. И я никогда не забуду, как мы сидели у врача. И он меня уговорил на шестое. Я уже не могла, мне было уже очень тяжело. И он меня уговорил. Он сказал: "Викуль, давай я тебя прошу, давай последний раз. Вот еще раз. Если вдруг не получится, мы просто возьмем ребеночка из детдома и будем воспитывать как своего родного"… На последнее ЭКО он со мной шел, уже встречаясь с этой особой. И это был подлый поступок», — поделилась Билан-Ращук.

Когда шестая попытка наконец оказалась успешной, реакция Владимира была неоднозначной. Виктория вспоминает, что услышав новость о беременности, он побледнел и произнес фразу: «Боженька — шутник». Вскоре после этого поведение мужа кардинально изменилось: он стал жестоким и начал унижать жену.

Все эти изменения Ращук объяснял последствиями войны, контузией и ПТСР. Правда открылась на Пасху прошлого года, когда Виктория случайно увидела в телефоне мужа переписку с другой женщиной. Самым большим ударом для актрисы стало то, что даже во время совместных романтических фотосессий, где муж целовал ее беременный живот, он продолжал тайно переписываться с любовницей.

Виктория пыталась дать мужу шанс и обращалась к семейному психологу, однако со временем поняла, что ложь продолжается: Владимир отправлял одинаковые сообщения и фото со съемочных площадок обеим женщинам. В конце концов Виктория сама собрала вещи мужа и выставила его за дверь.

«Первую переписку я увидела случайно на Пасху… Он постоянно везде с телефоном. И это было очень подозрительно. Ну, это же первый маркер. И тут как-то он пошел в туалет и впервые оставил телефон. Думаю, я ему сейчас что-то в этих заметках что-то приятное напишу и не буду выходить из заметок, а оставлю его на экране, просто заблокирую. И когда он разблокирует телефон, ему на заметки выйдет такое какое-то хорошее сообщение. Мои пароли знал он, я знала его пароли. А мы ничего не скрывали, у нас не было секретов. Я могла когда угодно взять его телефон, он мог мой взять телефон. У нас было абсолютное доверие. Я думаю сейчас, пока он в туалете, я ему что-то напишу какое-то признание в любви. Я так быстренько открываю телефон. А переписка открыта, я разблокирую телефон и я вижу переписку. Ты должна от нее уйти, ты должен ее бросить и все остальное. Да-да я от нее уйду, когда ты ей обо мне скажешь, когда ты ее бросишь. Но он заверил, что это только переписка. Ничего серьезного не было, физической близости не было. Я ее тут же набрала сразу с его телефона. Она трубку не взяла. Я набрала со своего телефона ее номер. Я ей сказала: "У нас семья, у нас любовь, я беременна". На что я услышала ответ: "Я знаю, что ты беременна. И что?". Вот и все… Я его спрашивала: "Вов, были ли у вас интимные фотографии? Вы делились?" Он: "Нет-нет, ты что? Это же просто переписка". В первом же голосовом сообщении он пишет: "Слава Богу, что она не дошла до наших интимных фото". То есть уже все было на тот момент… Оказывается, что четыре дня, на которые я судочки готовила ему на ППД, они снимали квартиру где-то или в Житомире, или в Виннице. И он приехал после этого романтического путешествия с цветами, с благодарностью, с сексом, с объятиями, с любовью ко мне. От меня ехал к ней. Человек вел двойную жизнь фактически… Я собрала ему вещи, не он ушел. Я ему собрала вещи после очередного шанса», — рассказала Билан-Ращук.