Свадьба Джей Ло и Аффлека стала шоком для их родственников
Звездная пара так стремительно и тайно поженилась, что не успела предупредить даже семью.
Джей Ло и Бен Аффлек
EPA
Голливудские звезды - певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек - на начале недели порадовали поклонников своим неожиданным и тайным бракосочетанием. Пара смогла дойти до заветного венца спустя 17 лет. Как сообщают американские СМИ, для некоторых членов семьи новость о свадьбе стала шоком.
Читай также: Алекс Родригес прокомментировал расставание с Джей ЛоПо словам инсайдером, именно Джей Ло хотела ускорить свадьбу с Беном, так как боялась, что актер передумает. Отчего бракосочетание звезд стало неожиданностью не только для фанатов, но и для родственников.
"Она была готова выйти замуж с той ночи, когда Бен сделал предложение. Она хотела как можно быстрее закрыть этот вопрос и исключить любые шансы, что он может передумать," - заявил источник издания Page Six.
Читай также: Джей Ло и Бен Аффлек тайно поженилисьО стремительном бракосочетании говорит и то, что Бен Аффлек выбрал просто пиджак из своего гардероба для торжества, а Дженнифер надела свадебное платье со съемок.
Ранее мы писали, что пара отметит пышно свою свадьбу. В ближайшие недели должно пройти семейное торжество в особняке Аффлека.