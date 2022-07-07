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Бедняков разыграл перчатки Усика для cбора денег в поддержку Украины

Победителя среди участников выбрали рандомно.

Автор: Шапарь Анастасия
Бедняков разыграл перчатки Усика для cбора денег в поддержку Украины
Бедняков и Усик устроили аукцион для сбора денег для пострадавших в Харькове.
instagram

Украинский телеведущий Андрей Бедняков провел очередной благотворительный аукцион, на котором разыграл эксклюзивные боксерские перчатки чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в сверхтяжелом весе Александра Усика с автографом. В розыгрыше приняли участие 210 человек, а победитель был выбран рандомно.

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Каждый желающий может взять участие в подобном розыгрыше, главное правило: донат не менее 500 гривен. За время розыгрыша перчаток Усика удалось собрать 191 тысячу 637 гривен.

Выиграла девушка Алена, которая берет участие практически в каждом розыгрыше Беднякова. В этот раз она отправила 50 долларов и стала обладательницей эксклюзивных перчаток.

instagram biedniakov

Как сообщает шоумен, собранные деньги пойдут на помощь для харьковчан.

"В этом розыгрыше мы собрали 191 тысячу 637 гривен для людей из Харькова. Я очень благодарен за то, что вы делаете! Продолжаем помогать друг другу. Это самое главное сейчас. Война не закончилась. Люди, к сожалению, продолжают страдать," - отметил Андрей.

Ранее мы писали, что Евгений Клопотенко поведал, собирается ли вступать в украинскую армию. Во время вторжения звезда готовит еду для большого количества людей, а в его ресторанах переселенцев кормят бесплатно.

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Теги:
аукцион, помощь пострадавшим, усик, Андрей Бедняков

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