Актер-трансгендер Эллиот Пейдж показал новое фото на паспорт

Звезда "Людей Икс" на снимке предстал в образе мужчины.

Автор: Шапарь Анастасия

Голливудский актер-трансгендер Эллиот Пейдж опубликовал снимок, сделанный на паспорт. В декабре 2020 года звезда сменил пол и уже получил новые документы. В Инстаграме Эллиот предстал уже в образе мужчины.

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Звезда фильмов "Начало", "Люди Икс" уже предстал в образе мужчины. Эллиот выбрал для снимка черную футболку и предстал с сосредоточенным лицом. Актер поделился, что "никогда не думал, что ему может понравиться фото на паспорт".

Отметим, что Эллен Пейдж попросил ее называть в соответствии с гендером – Эллиотом. Пейдж признается, что смена пола подарила ему чувство комфорта и счастья. В марте 2021 года актер перенес мастэктомию – операцию по удалению молочных желез.

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