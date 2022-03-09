Монро дала совет, как вывозить животных, и показала фото из электрички

Травести-дива эвакуировалась из Киева, прихватив с собой шестерых котов. И пожаловалась на агрессивных матерей с детьми.

Самыми вежливыми в электричке, по словам Монро, оказались люди преклонного возраста

Дива Монро, трансгендерная представительница украинского шоу-бизнеса, показала у себя в Инстаграме собственную эвакуацию из украинской столицы. Блогерша воспользовалась электричкой. Поездку она осуществила в светлой джинсовой куртке, также покрыв голову светлой шапкой и темным капюшоном.

"По эвакуации из Киева! Четко продумайте куда и зачем вы едите. Просто бежать хотя-бы без промежуточного пункта – это просто бежать", – начала пост Монритта.

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Далее травести-дива напомнила, что пассажирам сейчас не надо приобретать билет. Поведение одной из категорий ей, похоже, весьма не понравилось:

"Свободная посадка. Кто успел – тот сел! Самые агрессивные мамы с детьми. Понимаю, но вы не одни живете в этом ужасе".

А вот люди преклонного возраста, отметила Монро, вели себя спокойно, не требовали уступить место и даже улыбались.

Отдельный пункт в своем обращении узнаваемая персона посвятила домашним питомцам:

"Кошечки, собачки – в переносках, в руках, закутанные в полотенца. Едут все! Я вывезла 5 кошек в трех переносках и одного кота в специальном рюкзаке. Насчет успокоительного – прогуглите, я своим не давала. 12 часов в переноске перенесли стойко.

Обязательно возьмите шприц, воду и пакетики, чтобы собрать какашулины. Дорога может быть долгая и поезд стоит на крупных станциях. Но лучше не выходить! Или точно знать, сколько стоит поезд. Не кормите животных перед дорогой".

Также, поделилась опытом Монро, нужно брать с собой легкую питательную еду, воду и самое необходимое.

Не обошлось у блогерши во время 10-часового пользования общественным транспортом и без эмоционально сложных моментов:

"Поездка морально и физически сложная, особенно разговоры про войну. Тревожные агрессивные мамы. Все понимаю! И диванные эксперты, и экспертизы.

Я каждый час вставала, разминалась, вытягивалась, читала книгу и слушала музыку. Когда накатывала злость и ярость, начинала считать от 100 до 1 го. На 78 пропускало!"

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В посте дива также отметила, что занялась подключением донатов на Ютюбе, чтобы собирать деньги на помощь нуждающимся. В приоритете, дескать, – приюты для животных.

instagram monritta

Ранее мы писали о том, какие украинские знаменитости и куда выехали из Киева подальше от войны. Сейчас находятся за границей Потап, Каменских, Кароль и другие узнаваемые лица.