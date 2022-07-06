Горбунов сообщил, где сейчас Осадчая с детьми

Шоумен вспомнил, каким было их утро 24 февраля.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский ведущий Юрий Горбунов рассказал, как утро 24 февраля началось в его семье и где сейчас находятся его супруга Екатерина Осадчая и двое сыновей. В интервью Алине Доротюк шоумен сообщил, что в 4:20 утра ракета, выпущенная РФ, попала в базу ПВО, расположенную рядом с их домом под Киевом.

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Горбунов поделился, что после этой российской ракеты еще не все знали, что началась полномасштабная война.

"Еще не все знали в стране, что началась война, а мы уже это точно знали, поэтому что у нас дом дрогнул. Все проснулись – дети, няни, мы. И уже, глядя в окно, как идет дым с того места, где была база, туда, на наших глазах, попала еще одна ракета," - вспоминает шоумен.

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Украинский продюсер поделился, что их семья приняла решение уехать на запад Украины. Они оказались в Ивано-Франковской области, однако одними из первых вернулись в Киев.

"Сначала искали, где найти жилье на Западе Украины, потому что мы сначала переехали к родителям Кати, потом выяснилось, что там так же над головой летают самолеты. Когда у тебя один пятилетний ребенок, и пятимесячный второй, то это не просто маленькие дети, здесь и питание, и вода, и все остальное," - подчеркнул Горбунов.

Юрий Горбунов поведал, упрашивал ли жену уехать с детьми за границу.

"У нас в этом случае общие взгляды. Мы не спорили ни о чем. У нас все вещи, – мы делаем не сговариваясь и одинаково думаем. В этом есть, на мой взгляд, очень большое преимущество настоящей семьи. Когда мы тянем воз в одну сторону и особенно не спорим куда нужно ехать – в Прагу или в Вену. Конечно, для каждого человека, который заботится о семье, прежде всего это безопасность семьи. А дальше твое максимальное приложение усилий, где ты можешь понадобиться и помочь," - рассказал ведущий.

На вопрос, вернулись ли двое сыновей в Киев, Горбунов поведал, что "по-разному".

"А тут по-разному. Они то возвращаются, то снова едут. Мы пробуем. Потому что у нас не работает садик, никаких кружков. Когда они снова начинают садиться на голову, то мы снова их... Потому что, для Ивана, которому уже скоро шесть лет, ему, конечно, важна коммуникация и дома это бывает просто невыносимо," - поделился звездный отец.

Ранее мы писали, что Горбунов рассказал, кто из российских коллег писал ему после вторжения. Телеведущий уверен, "хороших русских" нет.