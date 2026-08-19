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Осадчая поздравила сына с 5-летием и показала милое интервью с ним

Ведущая сняла видео ко дню рождения Даниила

Автор: Коваленко Наталья
Осадчая поздравила сына с 5-летием и показала милое интервью с ним
Осадчая поздравила сына с 5-летием и показала милое интервью с ним instagram.com/kosadcha

Украинская телеведущая и бывшая модель Екатерина Осадчая поделилась в инстаграме трогательным видео со своим младшим сыном Даниилом. По случаю 5-летия мальчика звездная мама решила взять у него интервью.

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В ролике Екатерина спросила у именинника, что такое день рождения, на что Даниил ответил, что это когда в конце праздника задувают свечи. Также мальчик признался, что больше всего в мире любит маму и папу.

Во время разговора он также рассказал, что любит рисовать карандашами, фломастерами и красками. Его любимой маркой машины оказалась Tesla, а любимым деревом — «большое и зеленое», что вызвало искренний смех у ведущей. Любимым временем года Даниил выбрал лето, объяснив это тем, что на улице очень жарко и в детском саду дают холодный компот. Напоследок мальчик поделился, что его любимый праздник — это праздник осени, после чего мама с нежностью поздравила сына и обняла его.

«Данечка, моя любовь, с Днем рождения. Я никогда не знала, что кто-то может меня любить так сильно и так всеохватывающе. Пусть жизнь будет счастливой, мы рядом. Спасибо, что ты выбрал нас своими родителями», — обратилась к сыну Осадчая в подписи к видео.

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Теги:
шоу-бизнес, Екатерина Осадчая, дети звезд

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