Басков, Канделаки, Газманов – кто поддержал вторжение России в Украину

Михайлов и Михалков – также среди ярых поклонников путинской политики, принесшей в Украину смерти и разрушения.

Пока многие российские знаменитости, в числе которых – Борис Гребенщиков, Лия Ахеджакова, Андрей Макаревич, рэпер Face и многие другие – осудили военную агрессию РФ против Украины, многие их коллеги как были, так и остались придворными певцами. Публикуем список представителей шоу-бизнеса, которые считают правильным нарушать границы чужого государства и доказывать свою точку зрения силой с кровавыми последствиями.

Николай Басков

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Уроженец Москвы. В 2004 году получил звание народного артиста Украины, однако это никак не отговорило его от поддержки кровопролития. "Россия войны не начинает. Россия их заканчивает", – написал он у себя в Инстаграме, также задействовав прочие излюбленные нарративы Кремля – "миротворческая операция", "дефашизация" и прочие.

Олег Газманов

Этот 70-летний певец тоже уверен, что Путин действует правильно. Спасает, дескать, Россию от Североатлантического Альянса, который напичкал Украину оружием и взращивал ненависть украинцев ко всему российскому. "Добрыми отношениями и законами, даже официально прописанными на бумаге, врага не остановить", – написал он.

Тина Канделаки

Канделаки считает, что Украина быстро восстановит свою государственность после того, как Зеленский и нардепы покинут страну. Именно они, отмечает Канделаки, не смогли приблизить Украину к миру за 8 последних лет.

Никита Михалков

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Режиссер еще в 2000-м поддержал Путина и его политику в Чечне. В 2012-м был доверенным лицом этого политика, когда тот снова являлся кандидатом в президенты. Вот и теперь Михалков, который придерживается монархических взглядов, поддержал руководителя своей страны. И когда тот признал непризнанные большей частью мира самопровозглашенные республики на востоке Украины, и когда начал свою "военную операцию".

Стас Михайлов

Путинская "спецоперация по демилитаризации и денацификации", считает Михайлов, "освобождает наших братьев от "людей", которые не могут ей [Украиной] управлять, от "людей", которые ведут ее в пропасть…" Ну и о силовых методах решения проблем в 21 веке он написал: "Россию никогда и никто не любил, но всегда боялись и будут бояться, а значит и будут уважать!"

Также в списке тех, кто не посчитал вторжение России на территорию нашего суверенного государства грубейшим нарушением международного права и последующее за этим кровопролитие, поддержали следующие российские деятели:

Дмитрий Певцов

Григорий Лепс

Анна Семенович

Виктория Дайнеко

Владимир Пресняков

Александр Маршал

дуэт "Непара"

группа "Земляне"

группа "Фабрика"

группа "Блестящие".

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Украинские правоохранители инициируют расследования по поводу этих лиц. В Украине их ждет задержание и уголовная ответственность. Еще они пополнят списки международного розыска.

Ранее мы писали, что Дмитрий Нагиев тонко намекнул российским войскам, что им нужно возвращаться на родину. Для этого российский телеведущий воспользовался песней группы "Аквариум".