Смерть Путина, прорыв в медицине и катастрофы – что "предвидела Ванга" на 2024 – NYP

Экономический кризис, масштабные кибератаки и технологическая революция – также в "предвидениях" Бабы Ванги.

Убить Путина, по "словам" Ванги, должен кто-то из его соотечественников

Перед началом 2024-го вынырнули свежие "пророчества Ванги". Об их публикации позаботился американский таблоид New York Post.

Хотя жительница Болгарии умерла 27 лет назад, ее наработки до сих пор поступают от "последователей", на которых и опирается вышеупомянутое издание. Правда, имена этих лиц не названы.

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Более того: нет даже уточнения, идет ли речь о тех, кто действительно знал Бабу Вангу, или обычных сетевых троллей. Так или иначе, некоторые из данных "пророчеств" затрагивают весьма актуальные вопросы.

Смерть Владимира Путина

2024-й, как говорится в материале, отличится убийством нынешнего главы Кремля. Последний, мол, смертельно пострадает от рук одного из своих соотечественников.

Как, где и при каких обстоятельствах это произойдет – подробности не предоставлены. Как неизвестно и то, завершится ли режим этого россиянина или ему найдут двойника/цифровую копию от ИИ.

Теракты в Европе

"Европу всколыхнет всплеск терроризма. "Большое государство" устроит испытание биологического оружия или использует его против кого-то", – предостерегает статья. Однако, как и в предыдущем случае, отсутствуют важные уточнения. А именно – каким странам придется столкнуться с этой бедой.

Климатические катастрофы

Новый год, похоже, тоже не порадует спокойной погодой. В разных уголках планеты возможны стихийные бедствия, которые также можно будет отнести к "сбывшимся пророчествам".

Экономический кризис

Российское вторжение в Украину, противостояние израильтян и палестинцев, конфликт Китая с Тайванем – все это вряд ли улучшит мировую экономику. Да и прогнозируемый рост госдолга США и "глобальная напряженность", которые тоже якобы были в видениях Ванги, уже никому не кажутся странными.

В то же время эта женщина также "предрекала" смену силового вектора "с Запада на Восток". Но случится ли такое, покажет только время.

Масштабные кибератаки

Как написано, хакеры сосредоточатся на электросетях и водоочистных сооружениях. Поверить в заказ таких атак несложно, проанализировав грязные методы ведения войны некоторых государств.

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А вот завершают перечень более светлые "вангования".

Технологическая революция

"По словам Ванги, квантовые компьютеры станут большим прорывом, ведь обрабатывают информацию быстрее обычных", – отметил автор статьи.

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Искусственный интеллект, добавленно в "пророчестве", будет использоваться еще активнее. Но не стоит опасаться его негативного влияния, такого как "восстание машин" из постапокалиптических фильмов. Однако полностью сбрасывать со счетов вероятные опасности ИИ, предупреждает ряд специалистов, тоже нельзя.

Прорыв в медицине

Ванга пообещала и развитие сферы здравоохранения. Человечество должно изобрести "лекарство от рака и болезни Альцгеймера". Но эти достижения кажутся пустяками по сравнению с путешествиями во времени, которое, согласно "пророчествам" жительницы Болгарии, можно будет пользоваться в 2304-м.

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Напомним, что украинский астролог спрогнозировал, когда закончится война в Украине.