Дуров отреагировал на блокировку Инстаграма в России
Многие подписчики восприняли пост предпринимателя на эту тему как эпичный троллинг.
Пока пользователи Инстаграма в РФ массово прощались с платформой и приглашали почитателей к себе в прочие соцсети, Павел Дуров подошел к этому с улыбкой. Основатель ресурсов ВКонтакте и Телеграма выставил у себя на фотохостинге снимок с голым торсом в бассейне, который подписал на английском:
"Стоит ли мне начать постить фото сюда чаще?"
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Сообщение появилось за три часа до закрытия платформы на территории России.
Вот какие отзывы получил Дуров в разделе комментариев:
- "Переиграл и уничтожил".
- "Под**б засчитан".
- "Вовремя)".
- "Рофлит [веселится] знатно".
- "Почему так часто пропадаешь? "
- "Получается все в ТГ перешли – и Пашка Дубай купил".
- "Настал ваш звездный час, Павел!"
Многие пользователи возобновили или же усилили свой интерес к ВКонтакте и Телеграму. К Дурову также поступил заказ от подписчиков – создать аналог Инстаграма.
Заблокировать на территории РФ Инстаграм решили в Роскомнадзоре. Причина кроется в действиях компании Meta, владеющей данной соцсетью, а также Фейсбуком и WhatsApp. Руководство позволило пользователям пустить негативные высказывания о российской армии и пообещало не наказывать за такие действия острословов. Последние посты россияне могли опубликовать в Инстаграме до полуночи 14 марта по московскому времени.
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Ранее мы писали, что образ Марка Цукерберга засыпали мемами по случаю переименования его компании. Facebook, напомним, стал называться Meta.