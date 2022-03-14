Дуров отреагировал на блокировку Инстаграма в России

Многие подписчики восприняли пост предпринимателя на эту тему как эпичный троллинг.

Закрытие Роскомнадзором Инстаграма в России может озолотить Дурова, шутят его фаны

Пока пользователи Инстаграма в РФ массово прощались с платформой и приглашали почитателей к себе в прочие соцсети, Павел Дуров подошел к этому с улыбкой. Основатель ресурсов ВКонтакте и Телеграма выставил у себя на фотохостинге снимок с голым торсом в бассейне, который подписал на английском:

"Стоит ли мне начать постить фото сюда чаще?"

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Сообщение появилось за три часа до закрытия платформы на территории России.

instagram durov

Вот какие отзывы получил Дуров в разделе комментариев:

"Переиграл и уничтожил".

"Под**б засчитан".

"Вовремя)".

"Рофлит [веселится] знатно".

"Почему так часто пропадаешь? "

"Получается все в ТГ перешли – и Пашка Дубай купил".

"Настал ваш звездный час, Павел!"

Многие пользователи возобновили или же усилили свой интерес к ВКонтакте и Телеграму. К Дурову также поступил заказ от подписчиков – создать аналог Инстаграма.

Заблокировать на территории РФ Инстаграм решили в Роскомнадзоре. Причина кроется в действиях компании Meta, владеющей данной соцсетью, а также Фейсбуком и WhatsApp. Руководство позволило пользователям пустить негативные высказывания о российской армии и пообещало не наказывать за такие действия острословов. Последние посты россияне могли опубликовать в Инстаграме до полуночи 14 марта по московскому времени.

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Ранее мы писали, что образ Марка Цукерберга засыпали мемами по случаю переименования его компании. Facebook, напомним, стал называться Meta.