Жена Гордона рассказала, чем он ее очаровал

Алеся Бацман поведала о щедрости и великодушии звездного супруга.

Автор: Шапарь Анастасия

Супруга Дмитрия Гордона, главный редактор издания "ГОРДОН" Алеся Бацман рассказала, чем ее смог покорить муж. Об этом она поведала в интервью YouTube-каналу Dorotye.

Читай также: Дмитрий Гордон рассказал, что не имеет ничего общего с изданием "Гордон"

Алеся поделилась, что Дмитрий впечатлил ее всем - своим достоинством, щедростью и большой душой.

"Чем он меня подкупил? Всем. Он очень достойно ведет себя со всеми, кто его окружает. Я у него постоянно учусь. Его великодушие. Если что-то нужно его другу – пусть даже это будет идти в ущерб ему лично – он всегда поставит интересы друга выше своих. Если у него сейчас нет, а другу надо, он отдаст последнее," - рассказала Бацман.

Также она отметила, что Гордон умеет разделять радость за чужие успехи.

Пара в браке с 2011 года. instagram gordondmytro

"Он радуется чужому успеху. Он реально искренне радуется, когда кто-то делает что-то, причем даже лучше, чем он. Радуется, даже если он в плохих отношениях с этим человеком или не знает его. Он всегда выйдет публично и будет его хвалить. Он объективен, понимаете?" – поведала Алеся.

По словам супруги журналиста, ее восхищают данные качества в муже. Алеся чувствует себя в надежных руках.

Читай также: Гордон показал, как нарядил елку с женой и тремя дочками

Пара познакомилась в 2006 году. Уже в 2011 они поженились. Дмитрий и Алеся воспитывают трех общих дочек: Санту, Алису и Лиану. Также у Гордона есть четверо детей от предыдущих браков - Ростислав, Дмитрий, Лев и Елизавета.

Ранее мы писали, что Алеся Бацман отрицает, что уводила Гордона из предыдущей семьи. По словам девушки, когда они начали встречаться - оба были свободны.