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Жена Гордона рассказала, чем он ее очаровал

Алеся Бацман поведала о щедрости и великодушии звездного супруга.

Автор: Шапарь Анастасия
Жена Гордона рассказала, чем он ее очаровал
Пара воспитывает вместе трех дочек.
instagram gordondmytro

Супруга Дмитрия Гордона, главный редактор издания "ГОРДОН" Алеся Бацман рассказала, чем ее смог покорить муж. Об этом она поведала в интервью YouTube-каналу Dorotye. 

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Алеся поделилась, что Дмитрий впечатлил ее всем - своим достоинством, щедростью и большой душой.

"Чем он меня подкупил? Всем. Он очень достойно ведет себя со всеми, кто его окружает. Я у него постоянно учусь. Его великодушие. Если что-то нужно его другу – пусть даже это будет идти в ущерб ему лично – он всегда поставит интересы друга выше своих. Если у него сейчас нет, а другу надо, он отдаст последнее," - рассказала Бацман.

Также она отметила, что Гордон умеет разделять радость за чужие успехи.

Пара в браке с 2011 года.
Пара в браке с 2011 года.
instagram gordondmytro

"Он радуется чужому успеху. Он реально искренне радуется, когда кто-то делает что-то, причем даже лучше, чем он. Радуется, даже если он в плохих отношениях с этим человеком или не знает его. Он всегда выйдет публично и будет его хвалить. Он объективен, понимаете?" – поведала Алеся.

По словам супруги журналиста, ее восхищают данные качества в муже. Алеся чувствует себя в надежных руках.

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Пара познакомилась в 2006 году. Уже в 2011 они поженились. Дмитрий и Алеся воспитывают трех общих дочек: Санту, Алису и Лиану. Также у Гордона есть четверо детей от предыдущих браков - Ростислав, Дмитрий, Лев и Елизавета.

Ранее мы писали, что Алеся Бацман отрицает, что уводила Гордона из предыдущей семьи. По словам девушки, когда они начали встречаться - оба были свободны.

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Теги:
Дмитрий Гордон, Алеся Бацман

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