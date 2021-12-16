Новый "Холостяк" сообщил, какую девушку ищет

Алекс Топольский дал понять, какую девушку хочет встретить на проекте.

Автор: Шапарь Анастасия

Уже весной 2022 года на экраны выйдет 12 сезон романтического проекта "Холостяк". СТБ рассекретил имя главного героя: им стал красавчик из Львова Алекс Топольский. Сейчас он живет в США, где строит успешный бизнес, связанный с недвижимостью.

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Парень не смог найти свою половинку в Америке, поэтому решил испытать силы в родной стране. На странице "Холостяка" в Инстаграм стало известно, кого именно ищет Алекс - возможно, что именно вас.

Топольский сообщил, что не хочет таких отношений, где думают о взаимовыгоде. instagram holostyakstb

"Я не сторонник отношений, построенных на взаимовыгоде. Мне важно, чтобы в паре были общие ценности и совпадали взгляды на жизнь. Я ищу ту девушку, в отношениях с которой у нас будут искренние эмоции, тепло и настоящая любовь. И я убежден, что встречу ее именно в Украине," - поведал Топольский.

К слову, съемки проекта уже начались. Ведущий Григорий Решетник ранее говорил, что девушкам будет очень сложно с Алексом. Однако сам "холостяк" тоже очень переживает на съемках, часто обращается за советом к Григорию.