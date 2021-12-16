Новый "Холостяк" сообщил, какую девушку ищет
Алекс Топольский дал понять, какую девушку хочет встретить на проекте.
Алекс Топольский рассказал, какую девушку хочет встретить на проекте.
instagram holostyakstb
Уже весной 2022 года на экраны выйдет 12 сезон романтического проекта "Холостяк". СТБ рассекретил имя главного героя: им стал красавчик из Львова Алекс Топольский. Сейчас он живет в США, где строит успешный бизнес, связанный с недвижимостью.
Читай также: Будущий "Холостяк" показал первые кадры со съемокПарень не смог найти свою половинку в Америке, поэтому решил испытать силы в родной стране. На странице "Холостяка" в Инстаграм стало известно, кого именно ищет Алекс - возможно, что именно вас.
Топольский сообщил, что не хочет таких отношений, где думают о взаимовыгоде.
instagram holostyakstb
"Я не сторонник отношений, построенных на взаимовыгоде. Мне важно, чтобы в паре были общие ценности и совпадали взгляды на жизнь. Я ищу ту девушку, в отношениях с которой у нас будут искренние эмоции, тепло и настоящая любовь. И я убежден, что встречу ее именно в Украине," - поведал Топольский.
К слову, съемки проекта уже начались. Ведущий Григорий Решетник ранее говорил, что девушкам будет очень сложно с Алексом. Однако сам "холостяк" тоже очень переживает на съемках, часто обращается за советом к Григорию.