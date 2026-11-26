Когда модель впервые станет мамой

Автор: Коваленко Наталья

Блогерша и модель Екатерина Лозовицкая, которая в начале ноября объявила о своей беременности, поделилась новыми подробностями предстоящего пополнения в семье. В интервью Славе Демину победительница 12-го сезона шоу «Холостяк» рассекретила пол ребенка и варианты имен, которые выбрала вместе с мужем, певцом Гидаятом Сеидовым (Geed).

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По словам Екатерины, она ждет мальчика, а роды запланированы на последние дни февраля 2027 года. Блогерша призналась, что ее возлюбленный очень обрадовался новости о сыне, тогда как сама она немного волнуется, потому что не представляет, как воспитывать мальчика. Лозовицкая пошутила, что уже задумывается о втором ребенке, поскольку мечтает о девочке.

«Он очень радовался. Я не совсем понимаю, что с пацаном делать. Если девочка, то знаю, как ее воспитывать. Что делать с мальчиком — пока не понимаю. Теперь я сказала, что придется и во второй раз рожать, потому что хочу еще девочку», — поделилась будущая мама.

Супруги уже подобрали несколько нетипичных имен для первенца, которые будут гармонично сочетаться с отчеством. Среди главных фаворитов пары — Адам, Давид и Рафаэль. Окончательный выбор пара планирует сделать уже после рождения сына.