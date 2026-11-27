Косметолог объяснила, почему захотела детей с небольшой разницей в возрасте

Автор: Коваленко Наталья

Марина Голд из «Холостяка-12» объявила о второй беременности через год после родов instagram.com/m.domanetska

Участница 12-го сезона шоу «Холостяк» Марина Голд во второй раз станет мамой. О пополнении в семье блогерша и косметолог сообщила в своем инстаграме спустя год после рождения первенца.

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Марина запостила селфи со своим мужем, трафик-менеджером Иваном Доманецким, на фоне воздушных шаров. На снимках звезда обнажила округлившийся животик.

В подписи Голд призналась, что семья всегда была для нее главным приоритетом, и она мечтала о двоих детях. Вместе с возлюбленным она решила не откладывать рождение второго ребенка, чтобы разница в возрасте между малышами была минимальной. Блогерша считает, что детям-погодкам будет гораздо интереснее расти вместе.

«Теперь вы знаете. Мы решились на второго ребеночка! Спасибо за поздравления. Кто знает меня хорошо, тот знает, что семья для меня на первом месте, это то, что делает меня счастливой. Поэтому я всегда хотела как минимум двоих деток. И как классно, что первый ребеночек показал нам, что мы справимся и это такое счастье. Ну и, конечно, классно, когда взгляды на жизнь с мужем одинаковые. Иногда мне кажется, что мы всю жизнь были вместе, потому что настолько похоже смотрим на жизнь и в то же время дополняем друг друга. Конечно, двое маленьких детей немного разного возраста с высокими потребностями внимания — это нелегкая задача. Но что легко? Большая семья — это труд, иметь хороший доход — это труд, все требует времени и сил. Но инвестировать в детей мы решили одним махом. И играть детки будут вместе, если разница небольшая», — поделилась мыслями Марина.

Напомним, что Марина Голд и Иван Доманецкий официально поженились 4 апреля 2025 года в Малибу. Пара воспитывает годовалую дочь Мишель.

Марина Голд из «Холостяка-12» беременна во второй раз instagram.com/m.domanetska