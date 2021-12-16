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Седокова прокомментировала слухи о беременности и разводе

Звезда показала громкие заголовки СМИ, которые для нее - "как психологический портрет преступника".

Автор: Шапарь Анастасия
Седокова прокомментировала слухи о беременности и разводе
Анна Седокова улетела за границу отмечать с мужем ее день рождения.
instagram annasedokova

Певица Анна Седокова опубликовала ранее сториз, где написала, что "кажется беременна". В СМИ тут же появились статьи с громкими заголовками, по типу: "Седокова призналась в беременности перед разводом". Певицпа решила ответить всем телеграм-каналам и журналистам, прокомментировав свое семейное положение и возможную беременность. 

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Звезда показала скриншот, где в поисковую строчку ввела свое имя. Однако свою беременность ни подтвердила, ни опровергла.

"Итак, вот что обрушилось на меня сегодня. Моя строка поиска в Google, как психологический портрет преступника. Специально не удалила для вашего анализа," - сообщила Анна.

Анна отреагировала на слухи о разводе и беременности.
Анна отреагировала на слухи о разводе и беременности.
instagram annasedokova

Седокова прокомментировала свое семейное положение. С баскетболистом Янисом Тиммой у них все хорошо, они сейчас улетели из России праздновать ее будущий день рождения.

Пара часто делится страстными совместными фото.
Пара часто делится страстными совместными фото.
instagram annasedokova

"У меня три квартиры. Трое прекрасных детей и один самый заботливый, сильный и талантливый муж, подаривший вчера бриллиантовое колье. Которого я безумного люблю," - сообщила артистка.

Анна отреагировала на слухи о разводе и беременности.
Анна отреагировала на слухи о разводе и беременности.
instagram annasedokova

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К слову, возможно, что данный экскурс от Анны был в честь ее нового инфопродукта. Седокова вдогонку опубликовала, что хочет создать Power communnity.

Ранее мы писали, что Бен Аффлек назвал причину, почему они в первый раз расстались с Джей Ло. Актер рассказал, что всему виной был общественный негатив  к их паре.

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Теги:
Анна Седакова

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