Седокова прокомментировала слухи о беременности и разводе
Звезда показала громкие заголовки СМИ, которые для нее - "как психологический портрет преступника".
Певица Анна Седокова опубликовала ранее сториз, где написала, что "кажется беременна". В СМИ тут же появились статьи с громкими заголовками, по типу: "Седокова призналась в беременности перед разводом". Певицпа решила ответить всем телеграм-каналам и журналистам, прокомментировав свое семейное положение и возможную беременность.
Читай также: Анна Седокова поведала о новой влюбленностиЗвезда показала скриншот, где в поисковую строчку ввела свое имя. Однако свою беременность ни подтвердила, ни опровергла.
"Итак, вот что обрушилось на меня сегодня. Моя строка поиска в Google, как психологический портрет преступника. Специально не удалила для вашего анализа," - сообщила Анна.
Седокова прокомментировала свое семейное положение. С баскетболистом Янисом Тиммой у них все хорошо, они сейчас улетели из России праздновать ее будущий день рождения.
"У меня три квартиры. Трое прекрасных детей и один самый заботливый, сильный и талантливый муж, подаривший вчера бриллиантовое колье. Которого я безумного люблю," - сообщила артистка.
Читай также: Седокова показала себя в 19 лет, когда работала на "Новом канале"К слову, возможно, что данный экскурс от Анны был в честь ее нового инфопродукта. Седокова вдогонку опубликовала, что хочет создать Power communnity.
Ранее мы писали, что Бен Аффлек назвал причину, почему они в первый раз расстались с Джей Ло. Актер рассказал, что всему виной был общественный негатив к их паре.