Седокова прокомментировала слухи о беременности и разводе

Звезда показала громкие заголовки СМИ, которые для нее - "как психологический портрет преступника".

Автор: Шапарь Анастасия

Анна Седокова улетела за границу отмечать с мужем ее день рождения.

Певица Анна Седокова опубликовала ранее сториз, где написала, что "кажется беременна". В СМИ тут же появились статьи с громкими заголовками, по типу: "Седокова призналась в беременности перед разводом". Певицпа решила ответить всем телеграм-каналам и журналистам, прокомментировав свое семейное положение и возможную беременность.

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Звезда показала скриншот, где в поисковую строчку ввела свое имя. Однако свою беременность ни подтвердила, ни опровергла.

"Итак, вот что обрушилось на меня сегодня. Моя строка поиска в Google, как психологический портрет преступника. Специально не удалила для вашего анализа," - сообщила Анна.

Анна отреагировала на слухи о разводе и беременности. instagram annasedokova

Седокова прокомментировала свое семейное положение. С баскетболистом Янисом Тиммой у них все хорошо, они сейчас улетели из России праздновать ее будущий день рождения.

Пара часто делится страстными совместными фото. instagram annasedokova

"У меня три квартиры. Трое прекрасных детей и один самый заботливый, сильный и талантливый муж, подаривший вчера бриллиантовое колье. Которого я безумного люблю," - сообщила артистка.

Анна отреагировала на слухи о разводе и беременности. instagram annasedokova

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К слову, возможно, что данный экскурс от Анны был в честь ее нового инфопродукта. Седокова вдогонку опубликовала, что хочет создать Power communnity.

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