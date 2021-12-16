Блогер Волошин объяснил, зачем увеличил губы

Поклонники уже успели обвинить блогера в хайпе.

Автор: Шапарь Анастасия

Жених Анны Тринчер и известный блогер Александр Волошин сообщил об увеличении губ в Инстаграм. Блогер успел показаться маме с бабушкой и получить порцию их непонимания. Сейчас же парень объяснил, для чего ему это нужно было.

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Александр проиграл друзьям спор во время игры, отчего ему пришлось идти в кабинет косметолога. Также он получил множество негативных комментариев от подписчиков, отчего решил всем ответить.

Блогер проиграл в спор увеличение губ. instagram annatrincher_official

"Несмотря на то, что наше общество пропитано стереотипностью и сейчас в моем директе вот такие сообщения: "Фу, баба", "Как можно, ты же мужчина", "Фу отписка". Та отписывайтесь сколько угодно, хейтите сколько угодно и бойтесь тоже! Но, мужчины, поверьте, я больше мужик, чем вы все вместе взятые. Я не буду перечислять то, что я подарил маме тачку, дяде, когда он был в тяжелой ситуации, подарил инструмент для заработка, каждый месяц скидываю деньги бабушке и маме, помогаю нуждающимся и т. д. Хотя я уже это перечислил и я сделал это намеренно, чтобы те, кто пишут что "я не мужик", прочитали это и задумались — а может все-таки ты не мужик? Ты мужик, потому что у тебя есть борода? Или может потому, что ты работаешь грузчиком? Или потому, что умеешь п**дато биться? Ну-ну," - обратился к хейтерам Волошин.

Блогер проиграл в спор увеличение губ. instagram annatrincher_official

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Также блогер отметил, что будет зарабатывать и обеспечивать достойно свою семью, даже пусть и в статусе "не мужика с накаченными губами". Сам он стремится окружить себя людьми, которые не мыслят стереотипно и могут самостоятельно управлять своей жизнью.

Ранее мы писали, что Анна Тринчер поведала в сториз, что они с Александром пошли к косметологу. Девушка не показала новые губы парня, а Волошин продемонстрировал лишь реакцию мамы и бабушки.