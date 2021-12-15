Жених Анны Тринчер увеличил себе губы

Блогер Александр Волошин не показал, как выглядят его губы. Поклонники уверены, что это хайп.

Автор: Шапарь Анастасия

Блогер и жених певицы Анны Тринчер решился на косметологию. Анна опубликовала сториз из кабинета косметолога, сообщив, что парень планирует увеличить губы.

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По словам блогера, он боялся, что будет больно, но все же решился и доверился специалисту.

Анна записала сториз из кабинета косметолога. instagram annatrincher_official

На этом Волошин не закончил и решил поделиться реакцией своей семьи на изменения. К слову, поклонникам пока он не показался в новом амплуа.

Блогер показал себя "нового" маме и бабушке, которые оказались шокированы. Родительница Александра едва удержалась, чтобы не заплакать. Бабушка же отреагировала негативно: "Это п**дець!".

Анна записала сториз из кабинета косметолога. instagram annatrincher_official

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О своей мотивации увеличить губы блогер не сообщил. К слову, его невеста Анна Тринчер трижды прибегала к данной процедуре.

Однако поклонники больше склонны думать, что блогер делает "хайп", так как себя с новыми губами он не показал публике.

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