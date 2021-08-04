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МакSим вышла на видеосвязь со своим директором

Марина Абросимова благодарна всем за поддержку.

Автор: Дмитрий Сыч
МакSим вышла на видеосвязь со своим директором
Чтобы организм артистки лучше боролся с недугом, ее ввели в искусственную кому
instagram maksimartist

Маргарита Соколова, представляющая певицу МакSим, побеседовала с артисткой посредством видеосвязи. Такой информацией поделились представители "РИА Новости".

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Как сказала директор артистки, Марина всем передала привет, а также выразила благодарность за поддержку. Знаменитость надеется в скором времени лично поблагодарить людей.   

Абросимова, девичья фамилия которой – Максимова, была госпитализирована с пневнонией, пораженными легкими и низкой сатурацией еще 16 июня. Состояние МакSим постоянно ухудшалось.

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Напомним о том, что недавно появилась информация об улучшении состояния здоровья певицы. Ее, в частности, начали вывозить из палаты на прогулки.

Теги:
МакSим, состояние МакSим, состояние певицы МакSим

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