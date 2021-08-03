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МакSим пришла в себя: Певице позволены прогулки

Правое легкое артистки заживает.

Автор: Дмитрий Сыч
МакSим пришла в себя: Певице позволены прогулки
Исполнительница иногда смотрит телевизор
instagram maksimartist

Марине Абросимовой (по матери – Максимовой), которую узнают как МакSим, уже лучше. Российскую исполнительницу, которая в течение полутора месяца пребывает в медучреждении, уже отключили от ЭКМО. Она дышит самостоятельно, используя кислородную маску, передает kp. Пневмония отступает.

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Представительница артистки поведал, что ее наиболее пострадавшее от болезни правое легкое тоже восстанавливается. Жидкости из него откачивают все меньше. Марина, когда у нее есть настроение, смотрит телевизор.

МакSим до сиз пор в реанимации, но медики уже вывозят ее в кресле на прогулки по отделению, чтоб настроение у знаменитости было хорошим.

Абросимова попала в больницу в середине июня. Причиной обращения к медикам стала высокая температура. В больнице у артистке зафиксировали поражение легких от 40 процентов. 19 июня она была введена в искусственную кому.

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Ранее сообщалось о том, что состояние МакSим ухудшилось.

Теги:
МакSим, состояние МакSим, состояние певицы МакSим

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