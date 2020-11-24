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Джордж Клуни-пранкер: как актер подшутил над Брэдом Питтом

Актер обожает приколы, "жертвами" которых часто становятся его друзья.

Джордж Клуни-пранкер: как актер подшутил над Брэдом Питтом
У Клуни имеются Оскары 2006 и 2013 года
depositphotos

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59-летний Джордж Клуни – еще тот шутник. Среди друзей и коллег он славится своими розыгрышами. Голливудская знаменитость, например, может вручить в качестве подарка найденную среди мусора картину, выдав ее за свою. Или позвонить глупой ночью, назвавшись представителем Службы спасения. Мэтт Дэймон и Брэд Питт, которые приходятся друзьями Клуни, хорошо знают о его выходках, сообщили на шоу "Today".

Клуни сам рассказал об одном из таких пранков, направленных на Брэда Питта. Во время экранизации картины "12 друзей Оушена" случилось следующее...

Съемки проходили на озере Комо. Там Джордж долго жил, все его знали. Брэд разослал всем жителям города листовки, а также расклеил объявления. В них говорилось, что в населенном пункте снимается фильм, и что к Джорджу нужно обращаться не иначе как мистер Клуни или Дэнни Оушен (имя его персонажа). А еще – не смотреть актеру в глаза.

Что только началось в местных газетах. Запестрели заголовки "Джордж Клуни считает себя звездой". По словам актера, это было ужасно. Но контрпранк не заставил себя долго ждать.

Как именно отплатил Клуни бывшшему мужу Анджелины Джоли, неизвестно. При этом общественность узнала о случае, когда он заказал на съемочную площадку посылку для Брэда, на которой было написано "Заказанное вами порно".

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Напомним, как-то Джордж Клуни сделал жест невиданной щедрости. Каждому из своих старых друзей он подарил по миллиону долларов. Такой была благодарность актера за помощь, которую ему предоставили друзья в не наилучшие времена.

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Теги:
Брэд Питт, Мэтт Дэймон, Джодж Клуни, прикол, пранк

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