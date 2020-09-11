Легенды классики: Брэд Питт в рекламной кампании Brioni

Американский актер Брэд Питт снялся в рекламе итальянского бренда мужской одежды Brioni

Известный американский актер Брэд Питт снялся в рекламе итальянского бренда мужской одежды Brioni. Автором фотографий стал модный шведский фотограф Микаэль Янссон. Фотографии актера появились на официальном сайте компании.

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Новая осенне-зимняя коллекция "Легенды классики" приурочена к 75-летию компании. На черно-белых снимках Брэд Питт предстал в дорогих и стильных нарядах.

Брэд Питт американский актер и кинопродюсер. Лауреат двух премий "Золотой глобус". В 2014 году актер стал обладателем премии "Оскар" как один из продюсеров фильма "12 лет рабства" и в 2020 году в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" в фильме "Однажды в Голливуде".

Ранее сообщалось, что вышел новый трейлер о Джеймсе Бонде - "Не время умирать". Мировая премьера которого запланирована на 20 ноября 2020 года.