Актеры заключили мирное соглашение ради детей

Автор: Коваленко Наталья

Бывшие голливудские супруги Брэд Питт и Анджелина Джоли поставили точку в ожесточенном многолетнем судебном споре вокруг совместной французской винодельни Château Miraval. О мирном урегулировании конфликта представители актеров сообщили в совместном заявлении для издания People в среду, 25 ноября.

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Экс-супруги согласились отозвать взаимные иски и разрешить конфликт во внесудебном порядке, подчеркнув, что приняли это решение ради благополучия своих детей. Также бывшие возлюбленные предостерегли медиа от распространения слухов со ссылкой на якобы «инсайдеров».

«Мы урегулировали спор во внесудебном порядке в наилучших интересах нашей семьи и в дальнейшем не будем давать никаких комментариев. Любые заявления в медиа, приписанные "источникам", на самом деле не исходят ни от кого из нас, ни от кого-либо из нашего близкого окружения», — говорится в совместном заявлении представителей Питта и Джоли.

Несмотря на примирение с бывшей женой, Брэд продолжает судебную борьбу против компании Tenute del Mondo (винного подразделения Stoli Group), которой Джоли в 2021 году продала свою долю винодельни. Актер добивается права выкупить эти акции обратно по той же цене, по которой они были проданы.

Напомним, что Брэд Питт и Анджелина Джоли расстались в 2016 году после 12 лет отношений, из которых два года провели в официальном браке, а юридически завершили развод только в конце 2024-го.

Судебная тяжба вокруг Château Miraval длилась более пяти лет. В феврале 2022 года Питт подал иск против экс-супруги, обвинив ее в нарушении договоренности не продавать долю бизнеса без согласия другого совладельца. В ответ Джоли подала встречный иск, заявив, что актер ведет против нее «мстительную войну». У бывших супругов шестеро детей — 25-летний Мэддокс, 22-летний Пакс, 21-летняя Захара, 20-летняя Шайло и 18-летние двойняшки Вивьен и Нокс.