Безотказные: 4 знака зодиака, которые не умеют говорить «нет»

Автор: Сайко Леся

Быть отзывчивым человеком — прекрасное качество, но для некоторых знаков зодиака оно превращается в замкнутый круг. Из-за страха обидеть, потерять расположение или показаться эгоистами они берут на себя чужие задачи, жертвуя личным временем и ресурсом.

Рыбы

Абсолютные чемпионы по эмпатии. Рыбы считывают чужую боль быстрее, чем свою собственную, и мгновенно включаются в помощь. Им искренне кажется, что слово «нет» разрушит отношения или ранит собеседника. В итоге Рыбы соглашаются на неудобные просьбы, а потом тихо страдают от перегрузки.

Весы

Главный двигатель Весов — стремление к гармонии и боязнь конфликтов. Для них отказать — значит спровоцировать напряжение или испортить о себе впечатление. Весы будут долго взвешивать все «за» и «против», попытаются смягчить ответ, но в 90% случаев всё равно скажут «да», лишь бы сохранить мир.

Рак

Рак проявляет заботу ко всему своему окружению. Отказать другу, родственнику или коллеге для него равносильно предательству. Раки часто становятся жертвами манипуляций, так как чужие потребности ставят выше собственных, а потом мучаются от чувства, что их добротой просто пользуются.

Дева

В отличие отводных знаков, Девой движет гиперответственность и синдром спасателя. Дева уверена: «Если не я, то никто не сделает это идеально». Она говорит «да» не из-за страха обидеть, а из-за убеждения, что обязана помочь, исправить проблему или довести дело до ума.